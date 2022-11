Grup Terraza ha organitzat una Nit Solidària, que es durà a terme l’11 de novembre a Roses, i anirà destinada a la Fundació Altem de l’Alt Empordà, que treballa per a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Aquesta iniciativa, que se celebrarà a l’Hotel Spa Terraza a partir de dos quarts de nou del vespre, inclourà un sopar benèfic de gala i una festa amb la Dj Lia Jensen. La totalitat de la recaptació es lliurarà a l’entitat.

Les inscripcions es poden formalitzar trucant al 972 525 416 o enviant un missatge a amics.altem@gmail.com. També hi ha una fila zero per si no es pot assistir i es volen fer aportacions. Els diners es destinaran concretament a la compra d’un cotxe elèctric.

Grup Terraza porta a terme, durant l’any, diferents accions solidàries, com són les col·laboracions amb Càrites de Roses, l’Associació Contra el Càncer i Creu Rosa. El gerent del Grup, Miquel Gotanegra, ha destacat que aquesta iniciativa «és un pas més dins el marc de la responsabilitat social corporativa de la nostra empresa». «Ens fa molta il·lusió i per tirar-ho endavant hi ha vint-i-cinc empreses que col·laboren amb nosaltres i que ens han donat suport», afegeix.

Gotanegra remarca la «gran tasca que fa la Fundació Altem per ajudar a la integració i a la felicitat de les persones amb discapacitat».

El president de la Fundació, l’advocat figuerenc Manuel Toro, ha recordat que l’entitat «és la tercera empresa de Figueres i dona feina a més de dues-centes cinquanta persones, moltes de les quals amb discapacitat o trastorns».

La Fundació Altem i el Grup Terraza ja col·laboren des de fa anys inserint personal de jardineria a les empreses del Grup.