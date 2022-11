La lleialtat ha jugat aquest dimecres una mala passada a les ‘Mamarazzis’. Laura Fa i Lorena Vázquez treballen amb pic i pala tots els temes que tracten en el podcast setmanal sobre la premsa del cor. Més encara si són exclusives, com quan van parlar amb Laura Escanes sobre la seva ruptura el 25 de setembre passat amb Risto Mejide després de set anys de matrimoni i una filla en comú. La ‘influencer’ va sortir al pas d’una altra primícia de les periodistes, que van afirmar que va tenir un «esporàdic afer» amb el ‘youtuber’ Mr Jägger i que això va ser el detonant del divorci. Des d’aleshores, han continuat rascant... però la revista ‘Lecturas’ se’ls ha avançat avui amb la gran exclusiva que Escanes té nòvio. I no és precisament Mr Jägger, sinó el cantant Álvaro de Luna.

Si hi ha una cosa que fa molta ràbia en el periodisme és que et trepitgin un tema. «En la nostra ànsia periodística per contrastar la informació, ‘Lecturas’ s’ha avançat. De vegades es guanya i d’altres es perd. Aquesta és la petita competició que tenim els periodistes del cor cada dimecres», ha explicat Lorena Vázquez. I és que als diaris els surt un rival dur de pelar aquest dia, que és quan les revistes del paper cuixé publiquen les seves edicions setmanals. «Si trepitgem una altra portada a ‘Lecturas’, ens deixen de saludar», ha fet broma Fa.

Laura Escanes i Álvaro de Luna es van conèixer a la gala dels Premis Dial 2022

Llepades les ferides per haver perdut la «bomba» de la setmana i potser de la tardor, les ‘Mamarazzis’ han donat més detalls del nou festeig. La ‘influencer’ i el cantant es van conèixer a la gala dels Premis Dial 2022 que va organitzar Cadena Dial a Tenerife el 15 de setembre passat.

Safareig del bo: Això va ser... ¡10 dies abans que Laura i Risto anunciessin la seva ruptura! ¡I al mateix lloc on un paparazzi de ‘Lecturas’ ha enxampat la nova parella durant el pont de Tots Sants! ¿Qui en dona més? Doncs qui sinó Fa: «Risto Mejide sabia de l’idil·li de Laura amb Mr Jägger i que hi havia alguna cosa més, però no sabia per on venien els trets. Es deu haver emportat una gran sorpresa amb Álvaro de Luna», ha assegurat la periodista.

Petons, carícies i mirades

Si no saps qui és el nou nòvio de la ‘influencer’, aquí t’expliquem que és un sevillà de 28 anys que va passar pel concurs ‘La Voz’ i va ser el vocalista del grup Sinsinati. Si tota aquesta informació et sembla poc, en el podcast d’avui sentiràs Fa taral·lejant la cançó ‘Indios y Vaqueros’. «M’agrada molt», ha confessat.

A qui no deu agradar, ni la cançó ni absolutament res d’aquesta notícia, és a Risto. Per si no fos poc veure la seva recent exdona morrejant-se amb un altre, la ‘influencer’ i el cantant han compartit publicacions a Instagram. Val, poden fer el que vulguin i no apareixen junts, però tots dos han publicat la mateixa posta de Sol sobre el mar de Tenerife. «Només canvia el pla i el filtre, però va ser una manera d’enviar-se manyagues», ha explicat Vázquez.

Missatgets amb punyals

Però una cosa és enviar-se missatgets com si fossin adolescents i una altra, punyals. Escanes també va publicar una ‘storie’ amb la seva filla Roma, de tres anys, on ensenya el tatuatge d’una lluna que té a una espatlla. «¿Què és això?», pregunta la ‘celeb’ a la petita, que respon encertadament que es tracta del satèl·lit. Quin dard. ¿Era necessari? Per sort, Laura ja ha esborrat la publicació.