Els futbolistes Robert Lewandowski (FC Barcelona) i Karim Benzema (Reial Madrid, i amb la Pilota d’Or), els polítics Giorgia Meloni (primera ministra d’Itàlia), Volodímir Zelenski (president d’Ucraïna), Alberto Núñez Feijóo (Partit Popular) i Santiago Abascal (Vox), els cantants Lady Gaga, Harry Styles i Camilo, el personatge Eleven de la sèrie Stranger Things i el periodista i streamer Gerard Romero són algunes de les novetats que Caganer.com ha elaborat per aquesta temporada 2022-2023. L’empresa gironina, situada a Torroella de Montgrí (Baix Empordà) i amb una trajectòria de 30 anys, ha donat a conèixer prop d’una quarantena de noves figures de fang que una vegada més converteixen en caganers personatges famosos del món de la política, artístics, esportius, digitals o de ficció. S’afegeixen al nou llistat el canceller alemany Olaf Scholz, la futbolista blaugrana Aitana Bonmatí i el presentador de televisió David Broncano. També, els personatges de ficció d’El Senyor dels Anells (Gandalf), de The Mandalorian, The Flash, de Marvel (Doctor Strange) o de dibuixos com Popeye, Vegeta (Dragon Ball), l’icònic ninot dels pneumàtics Michelin i el compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Caganer.com ha actualitzat el caganer de Carles III, que ha passat de príncep a rei d’Anglaterra, i té en procés la creació del de Rishi Sunak, escollit recentment com a primer ministre britànic.

Aquest any Caganer.com també ha seguit ampliant el catàleg d’oficis (lampista, director i directora d’orquestra, violinista, violoncel·lista) i n’ha inclòs d’altres com peces d’escacs (peó, torre, alfil, reina, cavall) i un caganer amb gos. L’empresa empordanesa ha presentat avui els nous caganers en el taller que té a Torroella de Montgrí i a les botigues que té repartides a Barcelona, Madrid i Girona. Marc Alós, escultor de Caganer.com, explica que “seguim creant figures basant-nos en la més estricta actualitat però també homenatjant personatges històrics. Els futbolistes, els polítics, els artistes i els personatges de ficció sempre ens donen molt joc”. Marc Alós encapçala, juntament amb el seu germà Sergi, la segona generació de l’empresa familiar Caganer.com que va iniciar la seva mare, Anna Maria Pla, el 1992. Entre la realitat i la ficció En l’àmbit esportiu, Caganer.com ha creat el caganer de Robert Lewandowski, davanter polonès del FC Barcelona i fitxatge estrella d’aquesta temporada procedent del FC Bayern de Munich, i Karim Benzema, davanter francès del Reial Madrid que el mes passat va rebre la seva primera Pilota d’Or, guardó que també ha estat inclòs a la peça. En categoria femenina, la blaugrana Aitana Bonmatí passarà a tenir el seu propi caganer després que el d’Alexia Putellas es creés fa dos anys. Pel que fa a la política, aquest any s’han inclòs sis personatges: en l’àmbit internacional Giorgia Meloni, escollida recentment com a primera ministra d’Itàlia; Olaf Scholz, actual canceller alemany, i el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, figura que Caganer.com va crear fa mig any. A més, està en procés de creació el caganer de Rishi Sunak, escollit recentment com a primer ministre britànic. Els dos nous polítics espanyols que s’afegeixen a la llista són dos presidents i líders dels seus partits: Alberto Núñez Feijóo, del Partit Popular, i Santiago Abascal, de Vox. La música també apareix entre els nous personatges caganers de la temporada, amb la nordamericana Lady Gaga, estrella de pop mundial; l’artista britànic Harry Styles, i el cantant colombià Camilo. L'empresa empordanesa aposta per l’actualitat, però també reconeix personatges històrics i enguany s’ha creat el del compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Des de fa un any Caganer.com aposta per un nou grup que cada cop s’està popularitzant més, els streamers. L’alhora periodista esportiu Gerard Romero s’ha convertit en un referent al canal de Twitch a través de Jijantes FC –el 2021, van dissenyar el d’Ibai Llanos. Vinculat també en el món audiovisual, s’ha creat la figura de David Broncano, còmic i presentador de ràdio i televisió, actualment al capdavant del programa de Movistar+ ‘La Resistencia’. En el món del cinema, de les sèries televisives i de ficció, els protagonistes escollits per Caganer.com són Eleven, una noia amb superpoders que és la protagonista de la sèrie Stranger Things; Gandalf, un dels personatges principals d’El Senyor dels Anells i El Hobbit; i figures de The Mandalorian, sèrie d’Star Wars, i de la pel·lícula de superherois The Flash. Completen el grup de personatges ficticis els caganers de Marvel Comics com el cirurgià i superheroi Doctor Strange, i de dibuixos com Popeye, Vegeta (Dragon Ball) i de l’icònic ninot dels pneumàtics Michelin.