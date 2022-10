Del teatre al món del circ i, sense deixar-lo, del món del circ a la competició en disciplines aèries on acaba d’aconseguir la segona posició en el Pole Arnold Spain de Sevilla en la modalitat de cèrcols aeris. La figuerenca Judith Carrasco està provant de desdibuixar les fronteres entre esport i art. Entre entretenir i crear. «M’atrau la part artística perquè és la que em permet experimentar i actuar davant d’un públic a qui transmetre aquesta passió, però, al mateix temps, la part esportiva i de competició és que em posa un repte al davant i la superació personal». Amb vint-i-quatre anys, Carrasco veu clar que es vol quedar amb els dos vessants d’un món, el del circ i de les disciplines aèries, que va conèixer quan en tenia divuit a través del teatre.

L’aula de teatre de la Facultat de Lletres de la UdG, on es va graduar en Comunicació Cultural, i la companyia de Figueres «A Mossegades» van ser la porta d’entrada de la subcampiona del Pole Arnold Spain a la interpretació i, per proximitat, a tenir contacte amb el circ: «Sempre m’havia fascinat, com a espectadora, però mai hauria pensat que el que va començant sent un hobby, com si t’apuntessis a un gimnàs, podria acabar sent el meu dia a dia personal i professional».

Judith Carrasco no es va apuntar a gimnàstica. Es va apuntar a l’escola de Figueres Projecte Dansa. Allà va conèixer el circ, els espectacles aeris i a Helena Cominas, de Pontós, amb qui van acabar creant la companyia Silver and Gold amb qui, ja fora de l’escola i amb unes instal·lacions privades a Figueres amb la suficient per als seus entrenaments, s’han consolidat com a parella artística. Circs, fires de carrers, càmpings, restaurants, festes privades... Silver and Gold fa espectacles aeris amb cèrcols i teles, acrobàcies en alçada, malabars o números de clown. «En aquell moment, el que més em va atraure va ser atrevir-me a provar una cosa nova, veure que amb allò em podia expressar de mil maneres i que, d’alguna manera, podia volar. Em feia sentir única i, ara, per mi cada dia és un repte i em fa sentir uns nivells de satisfacció important», explica Judith Carrasco posant la mirada enrere en aquests sis últims anys que li han servit per tenir clar que «l’objectiu número 1 és transmetre aquesta passió, aquest art, al públic que ve a veure els nostres espectacles».

Els espectacles amb Silvers and Gold, i ara també la feina com a instructora de teles i cèrcol aeri, deixen un marge de temps a Judith Carrasco per buscar l’adrenalina de la competició amb proves com la de fa unes setmanes a Sevilla. Amb poques competicions prop de casa, «és un esport que està poc visibilitzat», provoca que Judit Carrasco i Helena Cominas hagin hagut de voltar per Europa per mantenir el vessant esportiu de la seva passió. A Sevilla, tot i que no hi havia competició per parelles, no van dubtar que hi havien de ser. I no els va anar gens malament. Carrasco va ser segona, darrere de la competidora italiana, i Cominas va acabar cinquena.