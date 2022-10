Un dels microbis més resistents de la Terra, denominat Deinococcus radiodurans i sobrenomenat "Conan dels bacteris", és gairebé immortal: podria sobreviure en Mart, romanent inactiu sota la superfície, durant aproximadament 280 milions d'anys, segons ha demostrat un nou estudi. Les troballes augmenten la probabilitat que encara existeixi vida microbiana en el planeta vermell.

Un grup d'investigadors de la Universitat Northwestern, als Estats Units, va aconseguir demostrar que l'abundant bacteri Deinococcus radiodurans podria sobreviure enterrada 280 milions d'anys en Mart, quan estudi previs havien indicat que solament perduraria un milió d'anys, exposada a la dura radiació ionitzant marciana. Això significa que l'evidència de vida encara podria estar latent i enterrada sota la superfície de Mart.

L'estudi, publicat recentment en la revista Astrobiology, llança un resultat clau que secunda diferents teories que indicaven que els bacteris antics podrien sobreviure prop de la superfície de Mart, per molt més temps del que se suposava anteriorment. A més, també confirma que quan els bacteris estan enterrats i, per tant, protegides convenientment de la radiació còsmica i els protons solars, poden perdurar per centenars de milions d'anys.

Microbis “immortals”

L'ambient marcià és dur i implacable: amb condicions àrides i gelades, les temperatures fan una mitjana dels -63 graus Celsius en les latituds mitjanes, fent que actualment el planeta vermell sembli inviable per a la vida. A més, Mart també és constantment bombardejat per una intensa radiació còsmica i solar. No obstant això, en altres períodes de la seva història Mart podia haver registrat condicions més propícies per a la vida.

Per a explorar si la vida antiga podria o no sobreviure en aquestes condicions, els científics van determinar en principi els límits de supervivència de la vida microbiana a la radiació ionitzant. Després, van exposar sis tipus de bacteris i fongs terrestres a una superfície marciana simulada, congelada i seca, a la qual van aplicar raigs gamma i protons, imitant la radiació en l'espai.

Els resultats van ser contundents: alguns microorganismes terrestres podrien sobreviure potencialment en Mart en escales de temps geològiques de centenars de milions d'anys, com per exemple Deinococcus radiodurans. "Conan dels bacteris" va poder sobreviure a quantitats astronòmiques de radiació en l'ambient àrid i gelat simulat pels investigadors, superant amb escreix a les espores de Bacillus, que poden sobreviure en la Terra durant milions d'anys.

Una oportunitat i un risc

Segons una nota de premsa, encara que científicament la troballa és crucial entorn de la possibilitat de confirmar que Mart alguna vegada va albergar vida, al mateix temps obre una sèrie de dubtes sobre els riscos que suposaria l'arribada de l'ésser humà al planeta vermell i la devolució de mostres a la Terra, com per exemple les que recolliran futures missions, incloses ExoMars (amb el rover Rosalind Franklin) i Mars Life Explorer, que utilitzarà trepants per a extreure materials 2 metres per sota de la superfície.

Els científics sostenen que la contaminació terrestre en Mart, generada per les missions tripulades o el turisme espacial, seria essencialment permanent, durant períodes de temps de milers d'anys. D'altra banda, si els microbis presents en Mart van aconseguir ser capaços de sobreviure fins avui, com indica la simulació realitzada en la nova recerca, retornar mostres de Mart podria contaminar la Terra.

En aquest sentit, els especialistes van explicar que els organismes model utilitzats en l'estudi serveixen com a representants de totes dues possibilitats: tant de la contaminació directa de Mart produïda per l'ésser humà com de la contaminació regressiva de la Terra generada per la devolució de mostres. Tots dos riscos han d'evitar-se, van aclarir els investigadors.

Finalment, els científics van destacar que aquestes troballes també tenen implicacions per a la biodefensa en tot el planeta, perquè l'amenaça dels agents biològics, com l'àntrax, continua sent una preocupació per a la humanitat.

Referència

Effects of Desiccation and Freezing on Microbial Ionizing Radiation Survivability: Considerations for Mars Sample Return. William H. Horne et al. Astrobiology (2022). DOI: https://doi.org/10.1089/ast.2022.0065