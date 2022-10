El carrer de Vilafant de Figueres sempre ha estat un dels eixos comercials més variats de Figueres. Encara avui hi podem trobar una bona diversitat d’establiments que donen servei a les necessitats d’una clientela que prové de tota la comarca. I no és cap exageració. I encara que el carrer ha canviat molt, hi ha professionals que se l’estimen i ajuden a mantenir aquest atractiu comercial amb la seva feina de cada dia.

Una d’elles és Cristina Vilagran i Clupés, propietària de la perruqueria que porta el cognom patern i que ara celebra els trenta anys d’un negoci que compta amb una clientela fidel.

Quedo amb ella de bon matí, abans d’obrir l’establiment. La seva és una feina vocacional, sense cap mena de dubte. Filla única de Maria Clopés i Amadeu Vilagran, va néixer a Caldes de Malavella, on el seu pare treballava a Vichy Catalan. De ben petita es va sentir atreta pel món de l’estètica. «Amb nou anys li vaig dir a la meva mare que volia anar a ajudar a la perruquera del poble i ho vaig poder fer. Hi anava els caps de setmana, mentre les meves amigues es divertien fent altres coses. Hi havia molta feina i a mi em tocava escombrar cabells o treure rul·los... Així vaig començar». D’aquells temps recorda que, en la majoria dels casos, «les dones anaven a la perruqueria tres cops a l’any: per Setmana Santa, Nadal i la festa del poble. Amb el temps ha canviat tot molt, la gent para més atenció a la seva imatge».

Aquella vocació d’infantesa es va anar consolidant. L’aprenentatge va passar per una intensa formació de cinc anys a Sant Feliu de Guíxols, primer, i a Girona, després. Allà va entrar en contacte amb una manera de fer professional que sempre ha estat el seu nord.

La seva arribada a l’Empordà es va deure al trasllat professional del seu marit Joan, a la Jonquera. Es van establir a Figueres i ella va treballar durant quatre anys amb la perruquera Maria Pilar Soler, a la zona dels Habitatges del Parc. El setembre de 1992 es va parar pel seu compte en un local de l’edifici Mercanord del carrer de la Jonquera i, quatre anys després, va estrenar la que seria la seva seu definitiva, en el número 41 del carrer de Vilafant. «Ara celebrem el trentè aniversari, ens fa molta il·lusió haver-hi arribat i poder-ho compartir amb la nostra clientela. Amb el temps han canviat moltes coses, la tecnologia ha avançat i ens ha ajudat molt, però hi ha una cosa que no canvia, i és que sempre he treballat amb la mateixa passió».

L’equip professional que l’ha acompanyada durant tots aquests anys forma part d’aquesta història de continuïtat, juntament amb algunes marques de referència, de reconeguda qualitat. «A Girona vaig conèixer l’Oreal Professionnel i no l’he deixada mai, perquè no ha parat d’evolucionar, investigar i ser més sostenible. També utilitzem altres marques reconegudes per als diferents serveis com Shellac, Vinylux, Balayage, tractem el cabell arrissat amb el Mètode Curly, utilitzem la pigmentació Elumen per a colors de fantasia i assessorem qualsevol canvi d’estil que el client demani».

Com tot el gremi, Cristina lamenta que Hisenda mantingui l’IVA del 21% «en una feina que durant la pandèmia va ser reconeguda com a essencial». Una feina que genera proximitat i confidències en el saló, encara que ella manté vigent un consell d’una professora: «Mai s’ha de parlar de futbol o de política. I, sobretot, molta discreció». Mare de dos fills, ha pogut compaginar la vida familiar «gràcies a l’ajut compartit amb el meu marit» i a la voluntat de racionalitzar els horaris: «Abans, els dissabtes a la tarda s’allargaven moltíssim. Ara, amb les hores convingudes, treballem molt més bé i la clientela ho agraeix».