La cantant Suu i el presentador de televisió Jordi Hurtado han estat escollits aquest any pel sector anxover i l’Ajuntament de l’Escala com Anxova d’Or i pregoner de la Festa de l’Anxova 2022 que recupera l’activitat amb normalitat, després dels anys marcats per la Covid-19. La Festa se celebrarà el primer diumenge d’octubre.

El programa començarà amb el pregó i el lliurament de l’Anxova d’Or, a dos quarts d’onze del matí, a la Punta. Posteriorment, hi haurà la tradicional degustació d’anxoves de l’Escala i la cantada d’havaneres amb el grup Oreig de Mar. Els pregoner i Anxova d’Or tenen vinculació amb la població. Jordi Hurtado fa molts anys que té casa a l’Escala i hi fa llargues estades. També Suu ha gaudit de l’Escala com a punt d’estiueig i en el seu darrer àlbum s’inclou la cançó Tu a Menorca i jo a l’Escala. «Aquest any podem recuperar totes les activitats amb normalitat i esperem molt bona resposta a una Festa i una Ruta que formen part d’una programació que any a any va allargant la temporada turística», remarca la regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Marta Rodeja. El representant del sector anxover, Enric Fanlo, recordava que la degustació no s’havia pogut celebrar des del 2019 per culpa de la pandèmia. L’alcalde creu que «és una activitat que forma part del patrimoni cultura i social de l’Escala i és un element promocional del municipi arreu». Un any més es programa també la Ruta de la Tapa de l’Anxova amb la participació de 23 locals que oferiran les seves propostes basades en l’anxova. Aquest any, la ruta comença just abans de la Festa, el 30 de setembre, i es podran tastar les diferents elaboracions fins al 9 d’octubre.