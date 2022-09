Rocío Carrasco es troba, sens dubte, en un dels seus millors moments, i és que actualment la filla de Rocío Jurado només té motius per somriure. Una vegada més, es va deixar veure acompanyada de Fidel Albiac per acudir a l’estrena de la nova versió de ‘Rocío Jurado: el musical’, protagonitzat per la seva gran amiga Anabel Dueñas.

La parella va arribar al teatre Zorrilla de Valladolid acompanyada per Anabel Dueñas, una mostra de la gran complicitat que la filla de Rocío Jurado té amb la cantant. Minuts abans de la gran estrena, hi havia desenes de persones amuntegades a les portes del teatre esperant amb ànsia per poder veure l’actuació.

Crítiques pel documental

Al finalitzar, una multitud d’admiradors esperaven Rocío Carrasco a les portes del teatre per donar-li l’enhorabona pel musical en honor a la seva mare. Agraïda pel suport incondicional, Rocío no va dubtar a firmar autògrafs i dibuixos i aconseguir fotografies amb fans de totes les edats. Una vegada més, Rocío ha demostrat tot el carinyo que rep per part dels seus seguidors i sobretot el suport incondicional per part del seu marit.

En aquests dies, a la filla de Rocío Jurado li toca enfrontar-se a les crítiques per la segona part del seu documental, ‘En el nombre de Rocío’, que s’estrena en obert aquest dimarts, 6 de setembre.