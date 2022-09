La vida d’Esther Doña ha fet un gir radical en els últims dies. Fa just una setmana la viuda de Carlos Falcó anunciava a cop d’exclusiva a la revista ‘¡Hola!’ el seu compromís matrimonial amb Santiago Pedraz després d’un any de relació. Pletòrica, la malaguenya explicava la seva romàntica petició de mà –amb una carta en la qual el jutge despullava els seus sentiments per ella i un anell de diamants i safir blau– i avançava que el seu casament tindria lloc a l’estiu del 2023.

Hores després de la publicació del reportatge, l’entorn del magistrat de l’Audiència Nacional revelava que la parella no només no es casaria, sinó que Pedraz havia trencat la seva relació amb ella feia diverses setmanes al descobrir que Esther no era com ell creia.

Una informació que el jutge no trigava a confirmar a ‘¡Hola!’ explicant que va decidir trencar amb la marquesa viuda de Griñón el 12 d’agost passat i des d’aleshores la relació ha estat marcada per una «absoluta distància»: «Hi ha línies vermelles que ha traspassat. Esther ha canviat i no és la persona de qui em vaig enamorar. No tornaré amb ella», assegurava, tancant la porta totalment a una possible reconciliació amb el seu fins ara promesa.

Doña, per la seva banda, també ha donat la seva versió a la revista, explicant que si no va informar de la seva ruptura va ser perquè, en les seves pròpies paraules, estava convençuda que seria una discussió de tantes, que solucionarien les coses i tornarien a ser tan feliços com sempre. «Vaig pensar que seria un rampell i se li passaria en uns dies» apuntava.

Ara, Esther Doña ha decidit donar la cara, explicar la seva versió de la ruptura i revelar com es troba davant els micròfons d’Europa Press, confessant que no és capaç de comprendre l’actitud de Pedraz, de qui continua enamorada.

-Chance: Esther, ¿com estàs?

-Esther: Estic bé, estic tranquil·la.

-Ch: ¿Estàs tranquil·la després de tot el que ha passat en aquestes últimes setmanes? Se t’està acusant que has volgut aprofitar-te una mica de la situació.

-E: Mira, jo l’únic que volia dir és que les declaracions que havia de fer ja les he fet i l’únic que vull puntualitzar és que el dia 20 d’agost jo vaig rebre un missatge en el qual se’m deia ‘la nostra relació és impossible, parlem algun dia, cuida’t i petons’* Vaig intentar posar-me en contacte amb ell, no ho vaig aconseguir i llavors vaig decidir parlar amb el seu germà i comentar-li al seu germà el missatge que vaig rebre. L’únic que vaig rebre és un altre missatge que em deia que com se m’ocorria parlar amb el seu germà quan ell no li havia explicat res a ningú llavors no ho sé, no entenc res.

-Ch: ¿Tu per què creus que Santiago ha reaccionat d’aquesta manera?

-E: No ho sé, la veritat és que crec que soc la primera sorpresa en la manera d’actuar que està tenint i ja et dic que el missatge jo el vaig rebre el dia 20 i després, doncs això, que no li havia explicat res al germà.

-Ch: Tu volies puntualitzar que tens aquest missatge que és del dia 20, que no és del dia 12 com ell diu, ¿no?

-E: Exacte. És del dia 20 i si ell tenia tan clar que la relació estava trencada, el podria haver parat ell també perquè jo no sabia que la relació estava trencada. Sens dubte ell sí que ho sabia i és com que la història es repeteix en la seva vida.

-Ch: Sembla que és la mateixa forma per operar que l’anterior vegada amb la seva parella. Sembla que tingués por del compromís, però ¿ell no t’ho deia en cap moment?

-E: En cap moment em va fer sentir això, gens ni mica.

-Ch: El dia 12, ¿què va passar?

-E: El dia 12 vam tornar d’Eivissa i el 13 ens n’anàvem cap a Màlaga.

-Ch: ¿I per què diu que és quan vau trencar la relació?

-E: Perquè des del 12 no ens vam veure, però el missatge que jo vaig rebre va ser el dia 20 i en el qual em deia que ‘la nostra relació és impossible, parlem algun dia. Cuida’t, petons’. Després vaig intentar contactar amb ell com he dit, no ho aconsegueixo, parlo amb el seu germà, rebo un altre missatge de per què he parlat amb el seu germà quan ningú sabia res, llavors com jo m’havia de creure que això és així. Penso que és un rampell i ja.

-Ch: I que tot tornaria al seu curs, ¿no?

-E: Per descomptat.

-Ch: ¿En cap moment has tornat a parlar amb Santiago?

-E: No.

-Ch: La frase textual que ha dit ell, no sé si l’has pogut llegir o no, és que ell no pensava que eres així.

-E: És que tot això m’està sorprenent moltíssim, o sigui, no sé a què es refereix, no ho entenc i el que m’agradaria ja és tancar aquest tema. Aquesta relació s’ha trencat, que cada un seguim la nostra vida, el nostre camí i, bé, jo tornant a la meva rutina, portant a la meva gossa a la perruqueria i fent el meu esport.

-Ch: I tornant a la vida i a la normalitat.

-E: Sí. Us agraeixo moltíssim tot aquest temps que heu estat darrere d’aquest tema i no tinc res més a dir.

-CH: M’imagino que tindràs ganes de parlar amb ell.

-E: Sí, per descomptat.

CH: I almenys aclarir aquesta situació. Deixar clar que tu no vas parar la publicació perquè vas pensar que era un rampell.

-E: Per descomptat, pensava que era un distanciament temporal que passaria en uns dies i ja, però de veritat que no vull continuar parlant d’aquest tema. Us ho agraeixo molt.