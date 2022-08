Després d’un estiu en què el seu nom s’ha vist enterbolit per la investigació de ‘The Sunday Times’ que ha revelat que el 2013 l’hereu al tron britànic va acceptar un donatiu d’1,2 milions per a les seves organitzacions benèfiques de la família del terrorista saudita Ossama Bin Laden, el <strong>príncep Carles</strong> intenta perfumar tan fètid assumpte amb el llançament de la seva pròpia fragància, elaborada amb la famosa marca Penhaligon i a partir de les flors del seu jardí de la seva finca de Highgrove a Gloucestershire.

Les mateixes plantes que el públic pot admirar des de fa un any, ja que l’etern aspirant al tron anglès (ja fa vuit anys que va depassar l’edat de jubilació i encara no s’ha posat la corona) va tornar a obrir el verger palatí a què porta dedicat des de fa quatre dècades, a canvi de 60 euros la visita: un passeig de mitja hora, copa de xampany inclosa.

Highgrove té un significat molt especial per a Carles, i també per a Camila. Tot i que la seva residència oficial és Clarence House, a Londres, el lloc idíl·lic on van suportar el confinament va ser aquest palau construït a finals del XVIII. Una casa i jardins mantinguts segons els principis mediambientals del príncep, i que han sigut el tema de diversos llibres i programes televisius. Allà és on freqüentment sol celebrar diferents esdeveniments benèfics.

Un buquet deliciós

Doncs bé, ara el fill d’Isabel II presenta ‘Highgrove Bouquet’, un suc de llima platejada, lavanda, jacint, gerani mimosa, fusta de cedre i Orris. Com no podia ser de cap altra manera, venint del príncep ‘green’, les notes del perfum «connecten la ment amb el planeta» i la fragància compta amb «ingredients d’origen sostenible i el seu embalatge és fet de paper 100% reciclat i reciclable i ecoespuma de canya de sucre, i impressió utilitzant tota la tinta orgànica, lliure d’olis minerals».

No oblidem que el marit de Camila i ex de Diana és un defensor acèrrim de les melmelades ecològiques de les seves granges, de la llana merina i de la<strong> moda de luxe ecològica </strong>(fa un parell d’anys va llançar una col·lecció càpsula per a home i dona a través de la seva fundació The Prince, en col·laboració amb el portal de moda Yoox Net-A-Porter).

«Tanta confiança. Tanta sofisticació. Tant encant». Amb aquestes paraules descriu el mateix hereu el ‘Highgrove Bouquet’, que es pot adquirir, de moment només al Regne Unit, per 152 lliures (179,90 euros). El 10% dels guanys de les vendes es donarà a una de les seves organitzacions benèfiques, que no són poques. També hi destina el que recapta amb la venda de les seves begudes, vaixelles, mantes i tes i fins a una línia de roba amb un teixit fabricat amb les ortigues de Highgrove que va llançar el 2019 en col·laboració amb el duo de dissenyadors londinencs Vin+Omi.