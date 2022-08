«¡Ens casem!» Esther Doña (44), viuda del marquès de Griñón, i Santiago Pedraz (64), el jutge estrella de casos sonats com el dels Pujol, ens van anunciar dimecres passat a la portada de la revista ‘¡Hola!’ que pensaven convertir-se en marit i muller l’estiu vinent després d’un any de (al·lucinant) relació. Han passat uns mesos de vacances de somni, tal com hem pogut veure en el perfil d’Instagram de la, en teoria, model de professió. Però alguna cosa ha truncat la seva idíl·lica relació.

Dos dies després de l’exclusiva, ‘Es la mañana’ d’Esradio va avançar, després de contactar amb fins a tres fonts diferents, que en realitat la parella hauria posat fi a la relació i hauria decidit seguir endavant amb l’anunci del seu compromís a les revistes, perquè ja els havien pagat. «No és la dona que creia» Pel que sembla, continuar endavant amb l’esmentat anunci va ser decisió de Doña, cosa que va provocar la ira de Santiago Pedraz. «No és la dona que creia», van ser les paraules del jutge, segons el seu entorn més pròxim. La viuda no hauria comunicat que la ruptura era un fet dies abans de la sortida als quioscos, de manera que la revista va seguir endavant amb l’exclusiva i la va pagar. Aquest assumpte li hauria semblat malament al magistrat, que va arribar a dir que no reconeixia la seva exparella. View this post on Instagram A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom) Els que tenen el seu telèfon asseguren que ella, que s’ha casat tres vegades abans, una més que Pedraz, continua conservant una foto d’ell en el seu perfil de WhatsApp, tot i que no li ha fet cap ‘like’ a les felicitacions pel seu casament els seus fans a Instagram. La famosa revista tampoc porta la notícia del casament a la seva pàgina web.