La princesa Mette-Marit ha tingut una sorpresa ingrata tot just fer els 49 anys. Dissabte passat la dona del príncep Haakon va bufar les espelmes en una festa familiar i just després va començar a mostrar els símptomes típics d’un refredat. Amb tanta mala sort que el test de coronavirus que es va fer va sortir positiu. Així ho ha comunicat palau, tal com va informar que la princesa havia emmalaltit també de coronavirus a finals del 2020.La casa reial noruega ha puntualitzat en una nota que «la princesa té símptomes lleus i està sent tractada pel metge».

Fibrosi pulmonar Aquesta malaltia preocupa el país per les conseqüències que pugui deixar el coronavirus en la salut de la princesa, ja que es tracta d’una pacient de risc, a causa de la <strong>fibrosi pulmonar</strong> crònica que se li va diagnosticar el 2018, una malaltia greu que pot implicar insuficiència respiratòria. La princesa Mette-Marit pateix fibrosi pulmonar «Durant diversos anys he tingut problemes de salut de manera regular; ara sabem més coses sobre els motius. La malaltia suposarà un canvi en la capacitat de treball», va explicar llavors. «El príncep Haakon i jo hem escollit informar sobre això ara, en part perquè en el futur serà necessari planificar períodes sense un programa oficial, en funció del tractament i quan la malaltia sigui més activa», va afegir. Agenda aturada Ara, des de palau han anunciat que la seva agenda oficial es paralitzarà fins que la princesa es recuperi per complet, i serà llavors quan reprendrà les funcions reals. Mette-Maris es trenca el còccix esquiant Cal recordar que, el 2019, la mateixa Mette-Marit va confessar com la malaltia li havia afectat la capacitat pulmonar, ja que s’esgotava molt i havia de prendre medicaments: «Ara acabo exhausta molt més ràpid que abans, així que m’he de cuidar més.» També va remarcar que no tot era dolent: «Puc prendre més decisions sobre la meva vida quotidiana i adonar-me de com de bo és per a mi. Ara puc sortir a passejar i tenir més temps per llegir. La vida s’ha alentit». La malaltia de la princesa afecta directament la seva filla, la princesa Ingrid Alexandra, que va fer 18 anys el gener passat. La jove tindrà la seva futura agenda com a reina i són molts els qui la veuen com la solució a la malaltia de la seva mare, que fa que es vegi limitada en el desenvolupament de les seves funcions com a membre de la reialesa noruega.