Completament trencada. Així ha reaparegut Shakira a Barcelona després de l’exclusiva de les ‘mamarazzis’ de les imatges encaramel·lades del seu ex <strong>Gerard Piqué</strong> amb la seva nova <strong>nòvia, Clara Chía</strong>, al concert de Dani Martín a la Cerdanya.

Si fins ara el seu entorn pròxim deixava entreveure que la colombiana està molt enfadada amb el futbolista per incomplir el pacte de no deixar-se veure amb altres parelles fins que fes un any de la separació, ara ‘El programa del verano’ de Telecinco ha mostrat unes imatges reveladores en què es veu que la cantant del ‘Waka Waka’ no està molesta, sinó devastada després de veure el pare dels seus fills amb una altra dona.

Unes fotografies en què Shakira no pot dissimular una desolació i en què, durant un passeig tranquil pels voltants del seu domicili amb els seus fills, Milan i Sasha, es mostra amb el cap cop, trista i amb els ulls inflats, com si hagués plorat.

Malgrat que intenta aparentar normalitat, la cara de la colombiana és un poema i deixa entreveure que les imatges apassionades de Piqué amb Clara Chía –una relació que, pel que sembla, fa mesos que coneix– l’han afectat més del que pensàvem.

Abocada en els seus fills i exercint una vegada més de marassa, aquestes imatges d’una Shakira enfonsada contrasten amb l’eufòria i la felicitat indissimulada del futbolista amb la seva nova nòvia en les seves primeres imatges junts.

Shakira es pillada con sus hijos intentando aparentar normalidad, pero su cara refleja que atraviesa un delicado momento tras las imágenes de Gerard Piqué y Clara Chía #PdV23A https://t.co/UmXqGMeukC — El programa del verano (@elprogramadear) 23 de agosto de 2022

Fonts pròximes a l’artista deixen entreveure que no sent només dolor, sinó també decepció d’una dona enamorada que veu que ja no hi ha marxa enrere en la seva separació, que es podria complicar després de la gran abundància d’amor de Piqué amb Clara Chía, ja que s’apunta que Shakira no està disposada a posar-li les coses gens fàcils.