Delicats moments per a la família de Joaquín Prat, en el punt de mira per l’entrevista que el tercer fill de l’inoblidable Joaquín Prat i Marianne Sandberg, Federico, ha concedit a Canal 8 parlant de la delicada situació que travessa. El germà més desconegut del presentador d’‘El programa de Ana Rosa’ viu a La Línea de la Concepción (Cadis) des de fa 9 anys i, sense treball ni diners, tira endavant gràcies a les almoines que li donen els veïns, amb les quals té per menjar i pagar un lloguer.

Desesperat, Federico agraeix el carinyo i l’ajuda de la gent i demana ajuda per trobar una feina –de professió mariner mercant, està disposat a treballar fent el que faci falta– perquè, com admet, «estar al carrer demanant no és per a mi».

Una comentadíssima entrevista en la qual Federico també explica que la seva relació amb la seva família «és delicada». «Amb prou feines ens parlem. És complicat. No estic content amb ells», revelava, deixant entreveure la falta de suport de la seva mare i els seus germans en un moment molt dur per a ell.

Arran d’aquestes declaracions, i malgrat que sempre han intentat mantenir la seva vida personal al marge del focus mediàtic, Joaquín Prat i les seves germanes Alejandra i Andrea han trencat el seu silenci i, a través d’un comunicat fet públic a les seves xarxes socials, han explicat tota la veritat de la seva nul·la relació amb Federico: «És un addicte».

«El meu germà Federico és un ésser meravellós amb un cor d’or. És i ha sigut sempre estimat a casa; educat, carinyós, sensible i és, desgraciadament, també un addicte», comença l’emotiva carta dels germans Prat, en què asseguren que tant ells com la seva mare han «intentat ajudar-lo durant més de 12 anys, acompanyant-lo en nombrosos tractaments de rehabilitació, centres de tota índole i també a casa».

«Finalment, i després d’un dur camí, especialment per a la meva mare, això només ho comprendrà qui hagi hagut de viure el mateix en primera persona, el mateix Fede va escollir viure al sud i continuar amb la seva addicció», afegeixen, explicant que «durant tot aquest temps la meva mare s’ha fet i es continua fent cada mes càrrec del lloc on viu».

«I, tot i que ha tingut oportunitats ha continuat immers en el món, terrible i immund, de les drogues. Ja no esperem que algun dia es curi», confessen destrossats, i demanen en aquests duríssims moments «privacitat familiar per continuar gestionant-ho de la manera menys nociva per a tots».

Finalment, i per acabar amb les especulacions arran de les devastadores declaracions de Federico revelant que demana almoina al carrer per sobreviure, Joaquín i les seves germanes asseguren que «les coses, de vegades, no són el que semblen». «Són molts anys de patiment que només nosaltres coneixem. Tant de bo ningú hagués de passar per això. Ni el malalt ni la família, que desgraciadament pateix igual», expliquen, lamentant que en ocasions «jutjar és molt fàcil, però la vida no és blanc o negre». «La nostra família és una pinya per a les coses bones i per a les dolentes, i així ho continua sent», conclouen.