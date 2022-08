'Aquí no hay quien viva’ va marcar més d’un durant els primers anys dels 2000. Per aquesta van passar reconeguts actors nacionals com José Luis Gil, Loles León, María Adánez o Pablo Chiapella.

Sense cap dubte, aparèixer en una de les sèries amb més audiència de la història nacional hauria de ser sinònim d’èxit. Però no per a tothom, ja que Santiago Ramos, qui va donar vida a Andrés Guerra, un empresari fracassat que regentava una botiga d’esports, va reconèixer el 2014 que cobrava l’atur. ¿El motiu? No poder trobar feina al món del teatre.

Va guanyar un Goya

Abans de passar per aquesta precària situació, Ramos va participar en nombroses pel·lícules i sèries reconegudes. Un dels seus èxits més grans va ser ’La Vaquilla’, el llargmetratge dirigit per Luis García Berlanga que el va consolidar com a actor. També va guanyar un Goya per ‘Como un relámpago’ el 1996. A la televisió se’l va poder veure a ‘Pelotas’ o ‘Familia: manual de supervivencia’.

Però la seva gran passió va ser el teatre. Sobre els escenaris va compartir cartell amb actrius com Verónica Forqué a ‘¡Ai, Carmela!’, o Cayetana Guillén Cuervo a ‘La Prueba’