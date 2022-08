«Vull crear una identitat pròpia al món musical»

Julia Cutler Sánchez, de 28 anys, ha fet de la música la seva passió i el seu camí de creixement. És nascuda a Figueres, però gironina des que tenia un any, filla de pare nord-americà i mare llançanenca. «Des de ben joveneta, sempre m’he vist involucrada en un entorn musical. El meu pare sempre ha cantat i fins i tot va gravar un casset amb cançons pròpies» explica. El seu interès per aquesta disciplina també té altres orígens: «Vaig ser educada en la fe cristiana evangèlica, on la música és un factor molt important. I aquest va ser el meu inici». Llavors formava part d’un grup dins la mateixa església amb el qual feia concerts arreu de Catalunya i de l’estat.

Més endavant, als 18 anys i arran d’una ruptura amorosa, «vaig aprendre a tocar la guitarra per distreure’m, i a penjar vídeos a les xarxes socials cantant i tocant covers, sobretot de música pop en anglès». Es confessa autodidacta, ja que no ha fet mai cap formació, quelcom que té pendent fer algun dia, diu l’artista. La seva activitat musical no s’ha aturat des de llavors i a poc a poc, amb el pas dels anys, va començar a fer concerts sobretot a restaurants, hotels i bars, fins que el 2017 va contactar amb ella una productora i una discogràfica amb les quals va treure dos senzills anomenats Avui Ets Tu i Amor Immortal, i els seus respectius videoclips. «Un temps després, vam aturar el projecte i vaig tornar al meu propi camí penjant vídeos a les xarxes: tinc un compte de YouTube, Facebook, Instagram i TikTok on no he deixat mai d’estar present».

La Julia ha gravat alguns temes amb altres artistes, com ara Gonna Break Free amb Whitez i ADC, i el mes de juny d’aquest mateix 2022 va sortir el disc de Nasa Grounded, un cantant de rap nord-americà que va contactar amb ella per formar part del seu nou disc The Vibe Between Stars, on apareix en 5 de les 12 cançons que el formen. «Em va semblar un projecte interessant, ja que no he tocat mai el rap. Vaig sentir que ens estàvem ajudant mútuament, ja no només a poder treure música nova, sinó a sentir-nos valorats l’un per l’altre i, personalment, no esperava que aquest projecte em suposés un creixement en la meva carrera musical».

Amb l’Alt Empordà sempre ha tingut un vincle proper, ja que és on té la família i les amistats. A Llançà, hi ha passat estius sencers, tant de vacances com treballant-hi, i moltes ocasions importants en la seva vida han tingut lloc al poble com a escenari, recorda. «No puc dir que en l’àmbit musical hagi estat una influència directa, però el que està clar és que forma part de mi i de qui soc, i això acaba tenint un pes en tot el que faig, fins i tot la música».

Actualment, ha format un duet amb en Cris Díaz, «el guitarrista que dona el toc de màgia a les covers de música pop-rock que toquem. Les nostres actuacions són en acústic i tenen un punt romàntic, alegre i nostàlgic alhora». Ell és de Barcelona i es combinen les respectives feines amb els assajos, i, en el cas de la Julia, a més, amb els estudis de psicologia.

Gràcies a aquest grup poden donar un toc més animat i entretingut a la música que ofereixen, assenyala, «ja que podem combinar guitarra i veu amb algun altre instrument». Ara estan treballant en la producció de música pròpia. «Ens agradaria continuar fent covers, però amb el temps arribar a tenir un repertori propi amb el qual crear la nostra pròpia identitat dins el món musical, combinant els sons que més ens agraden i donant-li tota la personalitat que això permet». Els seus comptes d’Instagram són @juliaxcrismusic @juliacutleroficial on pengen els seus treballs i les novetats que va tenint.

Fa molt poc que han començat, però de moment, a l’Alt Empordà, tenen confirmat un concert al Restaurant Miralles de Llançà el dia 17 de setembre a la nit.