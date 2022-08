Sembla que Kanye West no està gaire content amb Adidas. El raper va recórrer a Instagram aquest dimarts per expressar la seva aparent frustració amb la marca, que maneja la fabricació i distribució de la seva marca Yeezy de mil milions de dòlars, segons recull ‘Page Six.

El 2 de juliol se celebra el Dia de Yeezy i és quan Adidas llança estils nous a preus rebaixats, però l’ex de Kim Kardashian va afirmar que el gegant de moda esportiva no li va demanar la seva opinió abans de crear la jornada d’ofertes. «Adidas va inventar la idea del Dia Yeezy sense la meva aprovació», va començar West el seu escrit, abans d’al·legar que la marca també «va recuperar estils més antics, va escollir colors i va contractar persones que van treballar amb mi i va contractar un gerent general», tot sense el consentiment de l’empresari. West també va afirmar que Adidas «va alentir la producció» en la seva associació de Yeezy Gap amb Balenciaga, cosa que va impedir que pogués llançar calçat com a part de la col·laboració malgrat que el seu contracte suposadament li permetia dissenyar «sabates casuals» fora de la producció de la firma. Finalment, també es va lamentar que el detallista esportiu ha estat «copiant» les seves vambes que han llançat com a part de la col·lecció Adidas Originals. Malgrat que el seu contracte amb la marca no venç fins al 2026, el futur immediat de la seva associació amb la marca no està clar. Tot i així, West avança a tota màquina amb el seu equip de Gap, ja que va llançar els seus dissenys de Balenciaga a les botigues a finals del mes de juliol.