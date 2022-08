Amb el seu recent anunci, la periodista Julia Otero s’ha sumat a la llarga llista de persones amb càncer, la segona malaltia, després de les afectacions cardiovasculars, amb més afectació a nivell mundial.

Molts són els personatges famosos o mediàtics que han tingut o tenen la malaltia. Així, en les últimes setmanes els noms de l’actor Dani Rovira, que fa poc va superar satisfactòriament un limfoma de Hodgkin o de Sara Carbonero, que tornava a ser notícia per una falsa recaiguda en el seu càncer d’ovaris, eren notícia respecte a això.

Hugh Jackman i el càncer de pell

També la col·laboradora de televisió Mila Ximénez anunciava l’any passat que patia càncer de pulmó i , la periodista d’Antena 3, Mónica Carrillo, confirmava al setembre que havia sigut operada d’un carcinoma basocelular a la cara, un tipus de càncer de pell. Sembla que el càncer de pell és un dels més freqüents entre actors i famosos. L’australià Hugh Jackman pateix d’un tipus de càncer de pell lleu del qual ha sigut operat sis vegades. Melanie Griffith i més recentment la també actriu Lydia Bosch han tingut o tenen aquest tipus de malaltia.

Concha Velasco, amb diverses operacions quirúrgiques per un limfoma; la popular presentadora de l’‘Un, dos, tres...’ Mayra Gómez Kemp, primer amb un càncer de llengua i anys més tard amb un de coll; Sofía Vergara, amb un càncer de tiroides amb només 28 anys, i els actors Dustin Hoffman, al qual li van detectar nòduls al coll; Robert de Niro i un càncer de pròstata, Michael Douglas, amb un tumor de coll, i María Teresa Campos, operada el 1998 també de nòduls al coll, són altres personatges populars que han tingut la malaltia.

Olivia Newton John i el càncer de mama

Moltes són les actrius i famoses que han tingut càncer de mama, un dels més freqüents entre les dones. Rita Wilson, dona de l’actor Tom Hanks, la cantant gallega Luz Casal, que ha plantat cara a la malaltia en dues ocasions, la presentadora Loreto Valverde, l’actriu nord-americana Shannen Doherty (‘Sensación de vivir’), la presentadora Terelu Campos i la seva germana Carmen Borrego són algunes de les afectades.

També l’actriu Olivia Newton John, el 1996 i la cantant Kylie Minogue, el 2005, van tenir càncer de mama.

El dissenyador i estilista Juan Avellaneda, afectat de càncer de testicles, Vaitere, ex de Julio Iglesias, afectada per un càncer de medul·la del qual s’està recuperant després de la donació d’una jove alemanya de 26 anys i la veterana actriu Kathy Bates, amb un tumor d’ovaris primer i un al pit després, són altres de famosos amb càncer.

Lamentablement, no són pocs els que no van aconseguir superar la malaltia, com la dissenyadora Bimba Bosé, l’exfutbolisa Michael Robinson i el músic Pau Donés, recentment noticia per l’estrena del documental ‘Eso que tú me das’, la seva última xerrada amb Jordi Évole.