Joan Font canta mentre estén la bugada, quan camina pel carrer, quan va al cotxe... per a ell, qualsevol lloc i qualsevol moment del dia són bons per cantar. El seu estil és el glosat, una pràctica que consisteix a cantar versos que s’improvisen a l’instant mateix d’interpretar-los. Des que es va aficionar a aquesta manifestació musical popular, ha anat perfeccionant la seva tècnica, fins al punt que aquest juliol s’ha coronat Rei de les Nyacres de la 18a Trobada de Cantadors d’Espolla, una de les cites més destacades del cant improvisat a Catalunya. En el seu currículum de glosador, també figuren regnats a Verges i a Montagut.

Des de les primeres edicions, Joan Font assistia a les trobades de cantadors de públic. «Em fascinaven. Quan tornava cap a casa, hi pensava molt i fins i tot em posava a cantar», reconeix. Fa justament deu anys, el 2012, es va crear l’Escola d’Estiu de Glosa a Espolla i fins al 2018 ell hi va anar, any rere any, d’alumne. Aquest 2022, amb la represa, ha canviat la ubicació, s’ha muntat en una casa de colònies de Capmany, i Joan Font, per primera vegada, no ha estat alumne sinó formador. «Aquí, la gent es passa el dia cantant», comenta, alhora que explica com n’és d’important la glosa arreu del món i des de temps immemorials: «Abans, la gent cantava molt, quan treballava, en les reunions familiars... Allò que es veu més de la cançó improvisada és possiblement l’espectacle, però l’estat natural d’aquesta pràctica és al voltant d’una taula, perquè menjant i cantant també es poden fer combats de glosa».

Les trobades populars a Espolla, o en altres municipis com Verges, Montagut, Mataró, Granollers o el barri de Gràcia de Barcelona, mouen cada vegada més aficionats. «És xulo trobar-te sempre cares noves, darrerament, sobretot, de persones que han après a cantar mirant vídeos a YouTube», assenyala Joan Font.

Capacitat de treball

«Expert, no ho sé si ho soc, però sí que puc dir que soc un malalt de la glosa», admet Joan Font, i argumenta aquesta contundent afirmació: «Hi dedico moltes hores. Hi ha molta gent que es pensa que saber improvisar és un do, però la realitat és que depèn molt de la capacitat de treball i d’un entrenament constant».

En el cant improvisat es valoren molts factors. És important dominar la rima i la mètrica i conèixer les melodies sobre les quals cal fer la improvisació, garrotins, jotes, nyacres o petacades, entre d’altres. El nivell d’exigència també és alt, principalment a l’hora de buscar idees per a allò que el cantador vol expressar. «El missatge pot ser humorístic, emocional o també transcendental o polític. La glosa també està molt impregnada de reivindicació. La clau està en allò que diràs al final per sorprendre el públic», observa.

Joan Font va néixer fa 42 anys a Barcelona i en fa quinze que es va establir a Figueres, on treballa de mestre, a l’Escola Josep Pallach. Es mostra content quan diu que, cada cop, la cançó improvisada és més present a les aules. Els responsables d’impartir aquesta matèria són els docents especialistes de música. «A part de la nostra escola, em consta que, a l’Alt Empordà, també es fa glosa a les escoles de la ZER Les Salines», somriu. Es dona el cas que, aquest curs passat, dos centres educatius catalans, un dels quals és, precisament, el Josep Pallach, han estat guardonats amb un Premi Baldiri Reixac. L’altre centre guanyador és l’Institut Escola Mossèn Cinto, de Folgueroles.