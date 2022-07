Des que es va difondre la ruptura entre Shakira i Gerard Piqué per una presumpta infidelitat per part del futbolista, el dia a dia de la cantant s’ha convertit en un bosc espinós: en l’àmbit personal, pateix una onada expansiva de xiuxiuejos, fotos exclusives i nòvies sorpresa. A més, ha rebutjat la proposta de la fiscalia i anirà a judici per frau a Hisenda. En dos mesos, la cantant només ha tingut una alegria: la cançó ‘Te felicito’, en què destapa el seu desacord amorós amb el defensa del Barça, és número 1 a YouTube i a les principals plataformes musicals. Fora dels escenaris i les pantalles, es comencen a saber les exigències de la ‘separació de l’any’.

Les ‘Mamarazzis’ d’EL PERIÓDICO van revelar el desig de Shakira de mudar-se a Miami, on ha frenat la venda de la seva mansió. Les periodistes Lorena Vázquez i Laura Fa van explicar que era perquè ja no tenia cap vincle familiar ni social a la ciutat. La cantant, en canvi, reitera a les persones més pròximes que el motiu és un altre: el presumpte assetjament que pateix per part de la premsa. Piqué posa condicions a la mudança a Miami Però una cosa és separar-se i una altra posar 7.500 quilòmetres de separació, i més quan Piqué té contracte en vigor amb el FC Barcelona. Per això, l’esportista es va negar d’entrada que els seus fills Milan i Sasha, de 9 i 7 anys respectivament, se n’anessin a viure Miami amb la cantant. La ruptura sentimental més sonada del moment ha recaigut en dos dels lletrats matrimonialistes amb més solera a Barcelona i les negociacions per arribar a un acord entre totes les parts ja estan en marxa. Segons informa el programa ‘La mesa caliente’ de Telemundo, Piqué s’hauria repensat que els menors se’n vagin a Miami. En concret, el futbolista estaria disposat a cedir en aquest punt, però imposaria dues condicions innegociables: D’una banda, que Shakira li garanteixi cinc bitllets en primera classe a l’any per visitar-los. De l’altra, que la cantant saldi un deute pendent de 400.000 dòlars (395.000 euros). La separació suma així un nou capítol i està més a prop de convertir-se en un culebró.