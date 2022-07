Mindful Travel, de l’autor Edgar Tarrés s’ha presentat recentment a Buenos Aires, l’Argentina, on també ha tingut oportunitat de fer un parell de conferències per parlar sobre el Turisme de Benestar. L’acte de presentació va tenir lloc el dia 24 de juny aprofitant un programa d’intercanvi de professorat de la Facultat de Turisme de la UdG, on Edgar Tarrés és professor de Benestar i Felicitat, i la Universitat Tres de Febrero de Buenos Aires, a l’Argentina.

Convidat per l’AFEET, l’associació femenina d’executives d’empreses turístiques, Turismólogos sin fronteras, i TVS Asesorías Técnicas, l’empordanès va presentar el seu llibre al Museu Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco de la ciutat de Buenos Aires. «S’hi van aplegar una vintena de persones interessades en l’àmbit turístic, amb certa curiositat per l’àmbit del benestar, ja que a l’Amèrica del Sud, el turisme de benestar té altres connotacions diferents de la del nostre país. Allà, quan es parla de benestar, aquest està enfocat a les termes i spas, tot el camp de la meditació, el ioga, la nutrició o el desenvolupament personal. No ha entrat dins els paràmetres turístics, com està passant en l’actualitat a Europa o altres parts del món». Mindful Travel, el llibre que va presentar, advoca per un canvi de mentalitat. Precisament, per això, a la primera conferència que va impartir a la capital argentina, hi van participar al voltant de tres-cents empresaris turístics de tot el país, «fet que evidencia la importància d’aquesta tendència cada vegada més a l’alça» comenta l’autor.

A la presentació va explicar, tal com fa en el llibre, la importància d’aprendre a viure amb més benestar. «En una societat on l’estrès i l’ansietat són cada vegada més present, i més de la meitat de la població pateix diferents patologies associades a la mala gestió de l’estrès, cal un canvi profund». Tarrés es refereix a un canvi orientat al benestar, la creativitat i la consciència com a transformació social, precisament, amb el turisme com a rerefons, ja que aquest permet, durant el temps de lleure i descans, aprendre a desenvolupar estils de vida més sostenibles, especialment, a escala personal.

El llibre, editat per l’editorial Eunate, es troba en l’actualitat a la segona edició, perquè en només dos mesos va esgotar els gairebé 800 exemplars publicats. La bona acollida evidencia la importància que es dona al benestar i a la creativitat, avui en dia.

Es tracta d’una obra pionera, que serveix perquè qualsevol persona es plantegi el seu propòsit vital i que busqui eines per a començar a escoltar i treballar el seu interior. A més, un cop s’estableixi aquesta necessitat de mirar cap a dins, conèixer-se i escoltar-se, amb gran protagonisme del poder del silenci i de la meditació.

Xerrades inspiradores

La seva darrera publicació i la seva trajectòria ha fet que de dissenyar experiències de benestar per a diferents festivals, ara es dediqui més a impartir xerrades inspiradores, com les que va realitzar al Caixabank Talks de Burgos, o la que farà al congrés de COETUR a Sevilla, al setembre; i a assessorar diferents destinacions que es volen posicionar amb benestar, «precisament, com dèiem abans, perquè cada vegada es demana més; és un valor afegit, important» conclou.