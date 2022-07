«Des de petita tenia clar que volia ser perruquera»

Hi ha persones que, sent infants, tenen clar què volen ser de grans. Hi ha qui vol ser bomber, hi ha qui vol ser astronauta, i hi ha qui vol ser perruquera, com és el cas de l’Ester Ribas (la Jonquera, 1974). «Des de molt petita tenia clar que volia ser-ho. Les nines i les amiguetes de l’escola ja ‘patien’ aquesta passió. Recordo que quan tenia dotze anys, en acabar el col·legi, vaig demanar a la Maria, la perruquera on anava la meva mare, si podia anar al seu saló a observar i a practicar. Va ser en aquest moment quan de veritat vaig començar a aprendre, i vaig quedar completament enamorada de la meva professió», rememora amb nostàlgia. «Sempre recordaré aquell temps en què la Maria em va donar molts bons consells», afegeix.

Anys després, mentre que estudiava a Girona, va passar a formar part d’un important saló de bellesa de Figueres, però ella sentia que podia arribar encara més lluny, i dit i fet. «Vaig marxar cap a Barcelona amb divuit anys per continuar estudiant i créixer com a perruquera», explica Ribas, que també destaca que va tindre la fortuna de formar-se professionalment de la mà d’una de les personalitats més importants del món de la perruqueria internacional: Rafel Pagès. «Ell em va donar l’oportunitat d’entrar a treballar dins del seu equip, tenint la gran sort de poder continuar creixent, i fer-ho a l’ombra d’un dels més grans», diu amb satisfacció. I després de tres anys treballant a la capital catalana, el 1995 optà per tornar a casa seva, a l’Empordà. «Amb 21 anys vaig decidir obrir el meu propi saló de perruqueria i des d’aquell moment he estat desenvolupant el meu negoci». I és precisament amb aquesta voluntat que en els darrers temps, Ribas ha dut a terme, des del seu saló, diverses accions que van més enllà de la perruqueria. Una de les darreres ha estat la participació en el projecte Perruquers amb Ucraïna, una iniciativa que ha agrupat prop de noranta perruqueries d’Espanya per recaptar donacions per pal·liar els efectes de la guerra entre Ucraïna i Rússia. «Fa un temps vaig començar a col·laborar amb una agència de desenvolupament de la gestió i el màrqueting, especialitzada en el sector de la perruqueria, anomenada In-side Hair. La idea neix justament d’aquesta gran comunitat», diu Ribas, que també comenta que «hem actuat juntament amb dues de les ONG més importants del món com són Amnistia Internacional i ACNUR, que han estat al nostre costat en tot moment, ens han assessorat durant tota l’experiència i ens han ajudat perquè el sistema de recaptació fos completament transparent i amb garanties». Sota el lema «El que tu dones, nosaltres ho descomptem del teu servei», la campanya, que va començar al maig i ara ja ha finalitzat, consistia a fer que «a través d’una sèrie de serveis escollits per cada negoci, els clients, en pagar, destinessin un percentatge del preu a fer una donació a una d’aquestes dues ONG». La perruquera Ester Ribas rep un premi Inside per la transformació digital Paral·lelament, Ester Ribas ha estat recentment guardonada amb el Premi InSide a la Transformació Digital per la integració, desenvolupament i potenciació de les noves tecnologies com a canal de comunicació que ha fet el seu saló, tot potenciant les seves xarxes socials i la web. «És tot un orgull per a nosaltres. Que t’escullin a tu entre la gran quantitat de professionals que hi ha, és tot un honor», assegura, afegint també que el premi l’esperona a continuar endavant. I és que totes aquestes vivències són les que han inspirat l’Ester Ribas del present, una perruquera d’ofici, «una persona apassionada per la seva feina i per tot el que tingui a veure amb la perruqueria, que sempre vol aprendre, i que intenta que en el saló la gent, a part de posar-se ‘guapa’, senti que és el seu moment de relax i que gaudeixin de la seva estada amb nosaltres».