Ben Affleck i Jennifer López han fet el seu primer viatge internacional com a noucasats. La parella ha sigut fotografiada disfrutant de la seva lluna de mel a París, pocs dies després de celebrar el casament a Las Vegas.

El famós matrimoni ha sigut fotografiat aquests dies a la capital francesa, una visita a la ‘ciutat de l’amor’ que han fet amb els cinc fills que comparteixen.

A les instantànies que ha publicat ‘Page Six’, es poden distingir les dues filles grans de l’actor: Violet Anne, de 16 anys, i Seraphina Rose, de 13, que comparteix amb la seva exdona, la també actriu Jennifer Garner.

I en altres imatges es veu com la parella passeja amb les mans agafades per la ciutat de l’amor. Per a l’ocasió, la diva del Bronx, de 52 anys, vestia un llampant vestit vermell amb escot pronunciat, mentre que ell portava un vestit fosc.

Aquell mateix dia, la cantant de ‘Jenny From the Block’ va ser fotografiada amb una indumentària molt més ‘casual’, amb samarreta senzilla i texans i un barret de feltre, mentre que el protagonista d’‘Argo’, de 49 anys, va arribar amb uns pantalons de vestir blaus cordats i a joc.

Segons assenyalen mitjans nord-americans, aquest viatge de lluna de mel a la capital francesa serà només la primera parada de tot un ‘tour’ per Europa.

La parella de Hollywood, que va reprendre el seu idil·li l’any passat, gairebé dues dècades després de cancel·lar el seu primer compromís, «va volar a Las Vegas» i «va fer cua per obtenir una llicència de matrimoni», segons van publicar alguns mitjans nord-americans el 17 de juliol.