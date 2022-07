Sylvester Stallone, de 76 anys, ha criticat durament el productor Irwin Winkler, de 91, en una explosiva publicació a les xarxes socials dissabte per la lluita dels drets de ‘Rocky’, la icònica franquícia de boxa.

L’actor, que va escriure i va protagonitzar el popular film de 1976, així com les cinc seqüeles i fins i tot es va asseure a la cadira del director, ha fet embogir Instagram amb la seva última publicació.

La il·lustració, que mostra la cara del productor de ‘Rocky’ i ‘Creed’, Irwin Winkler, al cos d’una serp amb una immensa llengua en forma de ganivet, va acompanyada d’un text on Stallone critica durament l’egoisme del productor en aquests últims 47 anys i exigeix una compensació.

L’estrella de ‘Rambo’ ha escrit: «Després que IRWIN controlés ‘ROCKY’ durant més de 47 anys, i ara ‘CREED’, realment m’agradaria [to] recuperar almenys una mica [de] EL QUE QUEDA dels meus DRETS» i prossegueix: «Abans de passar-los NOMÉS AlS SEUS FILLS, crec que seria un gest JUST d’aquest home [de 91 anys]».

El retrat «molt afalagador», segons comenta Stallone, vol mostrar l’enuig de l’actor i posa sobre la taula l’assumpte dels drets de ‘Rocky’, un tema que Sylvester ja ha tret a la llum en diverses ocasions, ja que el fill de Winkler, David, és productor de la franquícia cinematogràfica derivada de ‘Rocky’, ‘Creed’.

Stallone considera que ja és hora que li cedeixin part dels drets del personatge per la seva interpretació: «Després que Irwin Winkler hagi controlat ‘Rocky’ després de 47 anys, i ara ‘Creed’, m’agradaria tenir de tornada el que queda dels meus drets»,

L’intèrpret acaba admetent que es tracta d’un assumpte molt dolorós per a ell i que està lluitant per deixar una part de ‘Rocky’ per als seus fills. «Aquest és un tema dolorós que em corca l’ànima, perquè volia deixar alguna cosa de Rocky per als meus fills, però sempre és genial escoltar els fidels seguidors», conclou.