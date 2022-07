Elsa Pataky està d’enhorabona, i és que avui celebra fa 46 anys amb tota mena de luxes. Bojament enamorada del seu marit, Chris Hemsworth, la parella continua destil·lant amor a cada pas, malgrat les especulacions que hi ha hagut al llarg de la seva història. De fet, fa un any coneixíem que aquesta relació tan idíl·lica podria estar passant per les hores més baixes després de sortir a la llum unes fotografies de l’actor amb Pom Klementieff, una companya de repartiment.

Tot i que cap dels dos ha parlat detalladament sobre aquests rumors, l’amor continuava en l’aire. Pataky va fer unes declaracions a la revista ‘Hola!’ en què afirmava que aquestes imatges corresponien a una festa que es va fer amb motiu de la pel·lícula ‘Marvel’ i va qualificar els rumors d’«invenció»... d’aquesta manera apagava l’alarma que provocaven aquestes imatges. Una història d’amor que ressona per tot el món perquè són dos personatges de Hollywood que han fet de la seva vida tota una pel·lícula. Era l’any 2009 quan tots dos van tenir la seva primera cita, gràcies a la professora que compartien, i tot i que ella no ho tenia gaire clar, aviat es va adonar que s’anava a convertir en l’amor de la seva vida. Casament a Indonèsia i trasllat a Austràlia Tot i que mai s’ha qualificat com un enamorament sobtat, un any després de conèixer-se tots dos es van casar en una idíl·lica illa a Indonèsia, un casament de somni que segellava l’amor tan gran que hi havia entre tots dos. La seva primera filla va venir dos anys després, India Rose, i més tard, arribaven els dos bessons, Tristán i Sasha. Després de formar la família que sempre van desitjar, tots dos van decidir mudar-se a Austràlia i començar de zero en el seu nou niuet d’amor. Allà porten una vida d’allò més tranquil·la i sempre han assegurat que la clau perquè aquest amor continuï sent tan fort és tenir com a prioritat la família. Avui, l’actriu fa 46 anys i el cert és que la veiem millor que mai.