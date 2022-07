Quan algú es troba enmig d’una ruptura, tendeix a refugiar-se en els seus amics i familiars. Més encara quan es tracta d’una separació complicada, com és el cas de Shakira i Piqué, que han posat fi a la seva relació després de 12 anys i dos fills en comú. En aquest cas, la cantant colombiana ja hauria trobat una persona de confiança amb qui desfogar-se: Alejandro Sanz.

L’amistat entre els dos artistes ve de lluny. Van enfortir la seva relació després de col·laborar amb la cançó de ‘La tortura’ (2005), per a la qual també van gravar un videoclip que va despertar moltes passions. Dos anys després, van decidir llançar un altre tema junts: 'Te lo agradezco, pero no'. Des d’aleshores, tots dos han mantingut el contacte i s’han continuat mostrant el seu afecte a través de les xarxes socials.

Coneixedor de tots els detalls

Segons apunta el mig ‘Look’, el cantautor madrileny coneix tots els racons del «divorci de l’any» i aconsella Shakira sobre quin rumb prendre en aquesta nova etapa. Tant és així que afirma que Sanz va ser qui li va recomanar la seva nova advocada, Pilar Mañé, que lluitarà pels interessos de la cantant en aquesta lluita contra el també prestigiós advocat que ha triat Piqué.

A més, la mateixa font afirma que Alejandro Sanz també hauria jugat un paper clau en la decisió de Shakira d’abandonar Espanya i tornar a Miami (EUA), on podria estar acompanyada de més éssers estimats, ja que és on ella vivia abans de mudar-se a Barcelona amb el jugador de futbol. De fet, les ‘Mamarazzis’ d’EL PERIÓDICO, afirmen que Shakira vol anar-se’n a viure a Miami «perquè no té amics a Barcelona»