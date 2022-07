La revista de cine nord-americana ‘The Hollywood Reporter’ ha denunciat aquest dijous que compta amb el testimoni de dos joves que, sense conèixer-se i en èpoques diferents –amb una diferència de fins a 11 anys– han relatat haver patit abusos sexuals per part de l’actor Chris Noth, que interpreta Mr. Big a ‘Sexo en Nueva York’ i en la seqüela de la sèrie ‘And just like that’, que emet HBO Max.

Segons la revista, les dues dones, que ara tenen 40 i 31 anys, han contactat amb la publicació en dates diferents –una a agost i l’altra a l’octubre– i no es coneixen entre si. Una d’elles narra uns fets que van ocórrer, segons explica, a Los Angeles el 2004, i l’altra, a Nova York el 2015.

«Les acusacions contra mi fetes per persones que vaig conèixer fa anys, fins i tot dècades, són categòricament falses. Aquestes històries podrien haver sigut de fa 30 anys o de fa 30 dies, ‘no’ sempre significa ‘no’, aquesta és una línia que no he creuat. Les trobades van ser consensuades. És difícil no qüestionar el moment en què van sortir aquestes històries. No sé amb certesa per què estan apareixent ara, però sí que sé això: no vaig agredir aquestes dones», assegura North a ‘The Hollywood Reporter’ al ser preguntat.

Los Angeles, 2004

La història d’una de les dones explica que North la va violar analment quan ella va anar a tornar-li un llibre que li havia deixat a Los Angeles el 2004 i després de besar-se amb ell, una cosa que sí que va fer de forma consentida. Però diu que, després d’aquest petó, la va atraure cap a ell, la va moure cap al llit, li va treure els pantalons curts i la part inferior del biquini i va començar a violar-la analment. Ella era davant un mirall. «Va ser molt dolorós i vaig cridar: ‘¡Para!’«, assegura. I no ho va fer.

La història de la segona dona, que era cambrera a Nova York el 2015 quan North la va convidar a sopar, s’assembla bastant. Explica que n’era una gran fan i que mai va pensar que hagués de passar res per la diferència d’edat –ella tenia 25 anys i ell 60– i perquè ell estava casat i tenia un fill. Però que, després de tancar el restaurant i després d’haver begut bastant, ell la va convidar a casa seva, que era a prop. Allà la va intentar besar diverses vegades, mentre ella l’esquivava.

El següent que recorda és que «es va abaixar els pantalons i es va posar dempeus davant ella», que estava asseguda, i li va posar el penis a la boca. Posteriorment, «em va penetrar per darrere en una cadira. Érem davant un mirall. Jo estava plorant mentrestant», explica. Quan va acabar, assegura: «Vaig anar al bany i em vaig posar la faldilla. M’estava sentint fatal. Totalment violada. Tots els meus somnis amb aquesta estrella que vaig estimar durant anys es van esfumar».