«La coca va ser una invenció per al concurs»

De petit, a Miquel Chamorro li agradava ajudar la seva mare a la cuina, en l’elaboració dels plats. La seva família no té una tradició professional gastronòmica fora del que és estrictament domèstic, i ell, a l’hora de triar estudis, ni tan sols s’havia plantejat dedicar-se a les arts culinàries. Però la vida, ves per on, l’ha portat a ser pastisser i a fer-se un nom en aquest ofici gràcies a la seva creativitat. La seva coca de Sant Joan de xocolata ha resultat guanyadora en el concurs professional de l’agència de màrqueting gastronòmic Sr. y Sra. Cake. Miquel Chamorro forma part de l’equip de pastissers de la prestigiosa Pastisseria Brunells de Barcelona.

De petit, acompanyar la mare entre fogons s’ho prenia com un hobby, tenint en compte que la seva vocació havia estat sempre més aviat artística. Per això, en acabar l’ESO, va decidir fer el Batxillerat d’Arts Escèniques a l’Institut Alexandre Deulofeu de Figueres. Havia actuat amb El primer Nadal dels pastors i va cantar amb la companyia País de Xauxa. La seva trajectòria acadèmica, després del Batxillerat, va continuar en el món de la interpretació, al Centre de Formació Teatral El Galliner de Girona. «Va ser la meva mare que em va suggerir que provés d’estudiar cuina i jo vaig pensar: Per què no? Vaig matricular-me a l’Escola d’Hostaleria de Girona i, de seguida, vaig veure que allò m’agradava. Primer vaig estudiar cuina i, després, vaig anar a formar-me i a especialitzar-me en pastisseria a l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona», explica Miquel Chamorro. Tot va anar rodat i, al principi, compaginava les funcions amb País de Xauxa amb les pràctiques a la Pastisseria Juhé de l’Escala, però quan els horaris entre una cosa i l’altra van començar a ser incompatibles va haver de triar. «La balança es va decantar cap a la pastisseria, perquè hi veia més sortida», assegura. Mentre estudiava a Barcelona, li va sorgir l’oportunitat de la Brunells i és aquí on continua treballant. Com a pastisser, allò que més li agrada a Miquel Chamorro és treballar la xocolata, elaborar mones, figures, escultures... aquesta part més artística de l’ofici. Entre els seus referents, esmenta la seva professora Saray Ruiz i altres professionals com Ramon Morató, Josep Maria Ribé, Jordi Bordas, Jordi Roca i Enric Rovira. «M’agrada la xocolata, és el meu producte preferit de tota la vida», somriu. Al concurs de coques de Sant Joan Sr. y Sra. Cake, el figuerenc es va presentar amb dues propostes, en la categoria de coca creativa i en la corresponent a coca de xocolata. El premi el va obtenir amb aquesta última, en ser la més ben valorada pel jurat. Miquel Chamorro explica que aquesta coca va ser una invenció per al concurs i que, tot i que no tenia clar si l’havia de fer rodona, ja que les coques de Sant Joan acostumen a ser allargades, es va atrevir i va funcionar. Comenta que el principal repte era combinar amb equilibri la quantitat de cacau per al brioix, perquè quedés esponjós. El brioix el va enriquir amb mantega de Normandia i, abans d’entrar al forn, el va farcir amb una crema de xocolata amb llet i praliné d’ametlles i avellanes. «La textura em recorda al coulant de xocolata», revela el pastisser. És bo saber que la coca de xocolata de Miquel Chamorro s’ha afegit a l’oferta de productes de la Brunells en un format individual. Es dona la curiosa circumstància que Miquel Chamorro té un company a la pastisseria de Barcelona que també és figuerenc, Andreu Sayó, el nom del qual és reconegut perquè el 2020 es va convertir en el flamant autor del Millor Croissant de l’Any, en el concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona.