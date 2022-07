No hi ha cap altre lloc a Espanya capaç de reunir tantes persones arribades de punts tan diferents del planeta. No hi ha cap altre lloc tampoc on madrilenys, catalans, andalusos i gallecs s’ajuntin sense que s’apreciïn diferències entre uns i d’altres. Dic això perquè aquest dijous la revista ‘Woman’ va celebrar el 30è aniversari als jardins del ‘Diario de Ibiza’, que igual com ‘El Periódico’ pertany al grup Prensa Ibérica. L’acte va reunir polítics, empresaris, artistes i famosos que van disfrutar de les creacions de 14 dissenyadors de la moda Adlib. Va obrir la desfilada la model Judit Mascó. La gran Judit, la millor. I ho és perquè ha arribat a un moment en la seva vida en què sent i disfruta tot el que fa. Per això desfila a Eivissa per a ‘Woman’ o presideix la fundació Ared, que fa una feina admirable ajudant a fomentar la integració social i la incorporació laboral de persones en situació de risc d’exclusió. La Judit és molt crac, però Martina Klein, Verónica Blume i Laura Sánchez no es queden enrere. Totes quatre s’ho van passar d’allò més bé desfilant juntes.

Va ser una nit inoblidable. Només calia veure les cares de felicitat dels que hi eren presents. A la incansable empresària eivissenca Carmen Matutes la vam veure fent broma amb la simpàtica Mar Flores. Joan Gràcia, jubilat ja del Tricicle, però exercint ara com a exitós director de la part artística de l’exclusiu club Lío, observava amb atenció la desfilada potser pensant que ben aviat la seva filla, la Julieta, serà una ‘top model’. Recordin el nom, va camí de l’èxit. Elegant, amable i divertit Hi era la modista Rosa Clará, molt atenta a tots els detalls de la desfilada, i al seu marit, l’empresari Josep Artigas. Va ser un acte elegant, amable i divertit. Va disfrutar de valent el periodista i escriptor Juan Cruz, que em va presentar Elena Ruiz Sastre, la directora del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, que fa ni més ni menys que 32 anys que està en el càrrec. Hi van assistir també personatges habituals de les revistes del cor com Sonia Ferrer, Fonsi Nieto, Helen Lindes i Fiona Ferrer. Per la seva banda, Javier Moll, editor de ‘Woman’ però també del ‘Diario de Ibiza’ i de 24 capçaleres més, explicava que veia complert un somni i mostrava la seva satisfacció observant les sinergies entre els diversos mitjans de Prensa Ibérica. Al seu costat, Arantza Sarasola, la seva dona i vicepresidenta del grup, va destacar els valors artesanals de la moda Adlib Ibiza mentre assenyalava que la desfilada de ‘Woman’ donava la benvinguda a l’estiu. La família Moll és habitual a l’illa, com també ho és un altre dels assistents, l’empresari i directiu del FC Barcelona Jordi Llauradó, una de les empreses del qual, la immobiliària Civitas Pacencis, posarà nom a l’estadi de l’Atlètic de Madrid. Tot i que no sigui un dels noms fixos d’Eivissa, la presidenta executiva d’Holaluz, Carlota Pipero, va rebre felicitacions a tot arreu. També d’ella i dels valors de la seva companyia energètica sentirem parlar molt i bé. Respecte a les autoritats locals, no en va faltar cap ni una. Des de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol al president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí. Per cert, l’únic amb corbata. Va tancar la desfilada al costat de les ‘top’ la directora de ‘Woman’, Mayka Sánchez amb una imatge que segur que recordarà per sempre. I després, és clar, va venir la festa. Martina Klein trobava a faltar la seva parella, Àlex Corretja. L’extennista va voler ser a Eivissa, però el van reclamar a Wimbledon per presentar un programa per a Euroesport Internacional. La llàstima és que no es pugui veure a Espanya, perquè el tennis, sense els comentaris de l’Álex, és menys tennis. Doncs això, que l’inici dels actes del 30è aniversari de ‘Woman’ va ser un èxit total. Encara més, hi ha qui ja reclamava que la desfilada i la festa s’haurien d’instaurar com un esdeveniment fix al calendari estival. La festa va acabar a Pachá, on bona part de l’equip de ‘Woman’ va rebre la felicitació del conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll; de la seva dona, Usoa Arregui, i del director general de la companyia, Sergi Guillot. Després de Pachá, un ja no pot donar compte de què va passar...