Com cada setmana, i una vegada reincorporada Laura Fa al seu lloc de ‘mamarazzi’ després de les vacances, Lorena Vázquez i ella donen una doble exclusiva sobre Gerard Piqué i la seva «amiga especial».

Laura Fa comenta que el futbolista del Barça Gerard Piqué va arribar dissabte a les 8.20 a.m. a l’aeroport del Prat procedent de Dubai. El defensa va viatjar amb una noia rossa a la classe business d’Emirates, una jove que el seu confident, un treballador de l’aeroport, assegura que és la seva nòvia.

Lorena Vázquez, per la seva banda, informa que un dia després, diumenge, Piqué va acudir amb els seus fills al Balloon World Cup, a la Fira de Barcelona – Gran Via. En l’esdeveniment es trobava també l’«amiga especial» del futbolista, que vestia de negre i a qui es va poder veure parlar amb els fills de Shakira i Piqué.

Treballa a l’empresa de Piqué

Les ‘mamarazzis’ confirmen que la noia, identificada com C. i de la qua informen des de l’exclusiva de l’<strong>1 de juny passat </strong>, treballa a Kosmos, l’empresa de Piqué. Però, en contra del que s’ha fet públic en altres mitjans, no és la mà dreta del futbolista a la firma, sinó una empleada més. De fet, és una de les últimes incorporacions que s’han fet a Kosmos després dels bons resultats que aquesta ha tingut. I afegeixen que tots dos miren de mantenir una relació laboral molt discreta i que amb prou feines es relacionen a la feina.

A més de donar les últimes exclusives relacionades amb Gerard Piqué i la seva amiga especial, les ‘mamarazzis’ repassen, com cada setmana, les revistes del cor i les notícies més destacades del panorama social.

En primer lloc, la reconciliació d’Isabel Preysley i Mario Vargas Llosa. Com no podia ser de cap altra manera, ‘¡Hola!’, revista de capçalera d’Isabel Preysley, ha sigut l’encarregada de desmentir que visquin separats, aportant proves gràfiques del seu viatge a Eivissa.

Urdangarin, a la platja amb Armentia

La mateixa revista s’encarrega de desmentir una altra ruptura: la d’Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia, que han sigut vistos en actitud relaxada i en banyador a les platges de Bidart que, curiosament, són les mateixes que Urdangarin freqüentava amb la infanta Cristina. La revista assegura que són les imatges que confirmen que la parella continua junta després de superar la crisi provocada per haver anat massa ràpid.

I parla també del canvi físic de la infanta, que s’ha retocat per treure’s l’antiestètica verrugueta que lluïa sobre el llavi.

La tercera parella a fer les paus ha sigut la composta per Norma Duval i Matthias Kühn. Després de 13 anys junts, és la segona vegada que se separen (i es reconcilien).

