Aquest divendres ha sigut un dels dies més amargs per a Adele. La intèrpret britànica ha anunciat que suspèn els seus concerts a Las Vegas.

La intèrpret ho ha comunicat a través d’un vídeo en el qual apareix molt afectada, reiterant les seves disculpes, sense poder contenir les llàgrimes i explicant les raons per les quals les seves actuacions hauran de ser posposades.

«Ho sento però el meu xou no està a punt. La meitat del meu equip té la covid-19 i és impossible fer l’espectacle», ha escrit la cantant en els seus perfils d’Instagram i Twitter.

L’artista britànica s’ha mostrat descondolada i abatuda després de la cancel·lació del seu espectacle. La sèrie de concerts començava aquest mateix divendres i estava previst que acabessin el 16 d’abril, amb dues actuacions cada cap de setmana.

«Ho hem intentat tot per tenir-ho a temps i que fos prou bo, però no ha sigut possible», ha afegit Adele durant el vídeo que acumula gairebé 10 milions de reproduccions en tot just 11 hores des de la seva publicació.

Així mateix, demana disculpes per haver-ho anunciat en l’últim moment. «Vam estar més de 30 hores mirant de veure la forma... Ens vam quedar sense temps. Estic tan angoixada i em fa molta vergonya. Em disculpo amb tots els que han viatjat. Ho sento moltíssim. Reprogramarem les dates, ho farem ara mateix, i acabaré el meu xou i ho portaré al nivell que ha de tenir. Ho sento. Ha sigut impossible», ha expressat.

Segons mitjans nord-americans, la cantant s’havia d’embutxacar gairebé un milió de dòlars amb el seu espectacle ‘Weekends with Adele’, que havia de tenir lloc al Colosseu de l’Hotel Caesar de Las Vegas.

Una quantitat que l’hagués convertit en l’artista dona més ben pagada de la histora de les ‘residències’ de Las Vegas. Les ‘residències’ fixes de Las Vegas són un tipus de concerts, protagonitzats per reconeguts cantants, que durant mesos atrauen turistes del món sencer.

Elton John, Britney Spears, Celine Dion i Mariah Carey són algunes de les estrelles que han tingut el seu propi espectacle a la ciutat del joc.