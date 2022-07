«Si som educats, som lliures, feliços i rics»

Després de vint anys escrivint poesia i ficció, el professor i escriptor darniuenc Daniel Ruiz-Trillo acaba de publicar una gran guia per educar els fills, amb amor, respecte i il·lusió, tot ajudant-los a créixer com a persones, amb valors, hàbits i, sobretot, molt d’afecte i confiança. Habituat a compartir l’educació dels adolescents, l’autor de nombrosos poemaris i llibres de contes, ha canviat de registre literari després de convertir-se en el pare d’una nena, Aina, de dos anys. A 100 idees per educar els fills (Letrame) aporta un ampli llistat per ajudar-los a ser autònoms, fomentar la seva seguretat i ensenyar-los a cantar i a ballar, coses que els faran més feliços i capaços d’afrontar-ho tot amb un somriure, per exemple. Daniel Ruiz-Trillo és director del Festival Poemestiu, que torna a partir del juliol a la comarca, i escriu articles sobre educació i ensenyament a diverses revistes.

El llibre «ofereix consells del dia a dia que et vas trobant la higiene, la dieta, el menjar, l’ús dels bolquers, el tema escolar, els jocs al carrer i també parla dels consells que reps dels altres. Volia compartir la gran joia d’educar des de ben petit i s’ha convertit en el llibre més important.» Per l’autor, «una cosa és fer literatura, fer ficció, fer poesia i una altra cosa molt més diferent i important és parlar de la vida, el que transmetem i hem de transmetre a la mainada i ells a nosaltres, valors, hàbits i l’amor i l’estima. He escrit molts llibres, alguns els dedicava a dones que hi ha hagut a la meva vida, altres a la poesia, però aquest és el primer que li dedico a la meva filla i és meravellós».

S’hi descobreixen molts temes que ajudaran a educar des del primer dia i durant els primers 2 o 3 (o 4 o 5) anys, que són bàsics, començant per la manera de parlar i seguint per la manera de relacionar-se. Com li parlo? Què he de fer si cau? Qui mana? Cal fer pinya? Són algunes de les preguntes a les quals respon Ruiz-Trillo en el seu nou llibre on apareixen 100 idees sobre qüestions fàcils, assequibles i explicats d’una manera molt clara i entenedora, apta per a tots els públics recollits en cent capítols curts i molt entenedors.

Des de la seva nova publicació, l’autor vol reivindicar la importància de l’educació: «Si no fos per l’educació la humanitat no hauria progressat, si som educats som lliures, feliços i interiorment rics». A la pregunta: Cal ensenyar valors?, respon: «Sí, és clar, perquè una persona només pot créixer amb valors, com ara l’autonomia, la confiança, la sinceritat, l’agraïment, la bondat, la seguretat» i sobre la criança respectuosa o sobre si manen els pares?, afirma que totes dues coses, cal que manin sempre els pares, però també cal respectar el ritme dels infants i, sobretot en el joc, no els podem tallar les ales. A més a més, si els respectem també els ensenyem a respectar. Això sí, amb límits, hàbits i valors, que tot això és bàsic per anar pel món» reflexiona.

Acompanya el llibre el pròleg de la periodista Mar Casas, que parla d’un denominador indispensable a l’hora d’educar els infants: amor, humor, temps i presència, que no vol dir ser-hi tot el dia, sinó fugir de la multi tasca i estar pel que s’està. «Això és: jugar quan es jugui, menjar quan es mengi i riure quan es rigui» apunta. L’autor afirma que tenir fills és meravellós, fantàstic, potser n’hi ha alguns que mengen o dormen poc, diu, però cal potenciar coses tan positives com jugar, llegir, sortir, caminar córrer, saltar, riure. «També cal establir límits i els pares han de dir que no a algunes coses, però no s’ha de renunciar a la criança respectuosa». El pròleg ja ho resumeix d’una manera molt clar: «Cal dedicar temps i amor als infants. La guia es presentarà el 28 de juliol a les sis de la tarda a la biblioteca de Figueres.