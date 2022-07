La llibreria La Bookman de Figueres convoca la 4a edició del concurs Relats de postal. Com expliquen es tracta d’arreplegar una postal del lloc on vas de vacances o d’on t’estàs, i escriure’ns un relat breu basat en una anècdota real, inspirada o fictícia. Hi ha temps fins al 9 de setembre i inclou categoria d’adults i de jóvens, fins a 12 anys.