¿S’han acabat les cançons sobre ruptures i amors tòxics de l’emblemàtica cantant Taylor Swift? Probablement. Segons avança el medi nord-americà ‘The Sun’ l’estrella s’hauria compromès en secret amb la seva parella, l’actor britànic Joe Alwyn.

La parella no té intencions de comunicar les bones notícies, però ja han anat deixant pistes perquè els fans que els segueixen puguin intuir que estan passant pel seu millor moment.

«Tan agraït a Miles per ser la millor parella de ball i amic per mi. I a @keleighteller, que és l’humà viu més genial del planeta terra. La nòvia estava disposada a arriscar-ho tot», publicava a Instagram la cantant amb un vestit de casament el novembre de 2021. Però, sense confirmar res, no se sabia si es tractava d’un dels seus videoclips o que realment estava compromesa.

Després de portar una relació una mica discreta –ja que només han fet un parell d’aparicions junts a l’alfombra vermella-, una font pròxima al nòvio ha afirmat al medi nord-americà que han sigut compromesos durant alguns mesos, però només ho han explicat al seu cercle intern: «Bàsicament a la família immediata i a vells amics de confiança. Tothom també ha jurat guardar el secret.»

«Taylor té un anell molt bonic, però només l’utilitza quan és a casa, és a dir, a portes tancades», comenta la mateixa font. «Volen que el seu amor es mantingui allunyat de les cambres tant com sigui possible. Això és només per a ells. I quan intercanviïn els vots, definitivament no hi haurà cap Vogue, Rolling Stone o Hello!. Serà simple i elegant, com ells».

Cinc anys de relació

Swift i Alwyn porten cinc anys de relació i sempre han sigut una parella més reservada a la vida pública, ja que la cantant ha tingut diverses males experiències amb altres celebritats amb les quals ha sortit anteriorment com Joe Jonas, Calvin Harris o Harry Styles.

Tot i això, durant els últims 18 mesos, l’artista ha començat a obrir-se més sobre la seva relació. Ella mateixa va confirmar que Joe havia coescrit dues cançons al seu àlbum Folklore sota el pseudònim de William Bowery i va ajudar a escriure tres pistes en el seu seguiment, Evermore.