Dimarts passat unes fotografies en les quals es veia <strong>Travis Barker</strong> sent traslladat en ambulància, feien saltar les alarmes sobre el seu estat de salut.

El bateria de Blink-182 va començar a tenir forts dolors i rampes, per la qual cosa va decidir acudir a l’Hospital de West Hills, a Los Angeles, però després de sotmetre’s a una sèrie de proves, els metges van recomanar el seu trasllat a Cedars-Sinai, un centre mèdic especialitzat on està ingressat des d’aleshores.

El diagnòstic apunta que Barker té una pancreatitis, una inflamació del pàncrees que provoca intenses molèsties abdominals, nàusees i de vegades vòmits. Tot i que és una malaltia per a la qual hi ha tractament si es detecta a temps, existeix el risc que sigui una infecció crònica, en el cas de la qual no es cura o ni millora. Per això els seus familiars i éssers estimats s’han mostrat tan preocupats amb la situació.

Pregàries pel seu pare

Va ser la seva filla de 16 anys, Alabama, la que va demanar als seus seguidors a través d’Instagram que «els enviessin les seves pregàries». I el mateix Barker havia tuitejat hores abans la frase «Déu, salva’m».

God save me — Travis Barker (@travisbarker) 28 de junio de 2022

Una font pròxima a Barker explica a la revista ‘People’ que la dona de l’artista, <strong>Kourtney Kardashian, </strong>va estar al seu costat en tot moment, fins i tot durant el trasllat a l’hospital, mentre ell estava ajagut a la llitera. «Kourtney va estar molt preocupada ahir. Tots dos ho estaven», va assegurar.

El bateria continua recuperant-se al centre mèdic, on encara té per davant uns dies de proves i exàmens amb els quals s’espera determinar quin tipus de tractament haurà de seguir.