La botiga Mach de l'avinguda Montserrat de Roses és la guanyadora del concurs d’aparadors de la present edició de la Fira de la Rosa, en la qual un total de 42 establiments rosincs han decorat els seus aparadors amb motius florals i seguint el lema marcat enguany per la campanya: Al juny, el vermell serà el teu color.

Després de les visites i valoració realitzades a tots els locals participants, el jurat del concurs, format per alumnes del cicle mitjà d'activitats comercials del Centre Escolar Empordà, han proclamat guanyadora la botiga de roba Mach.

Cal destacar que l’aparador guanyador ha estat decorat per dues de les treballadores de l’establiment, les quals havien participat en els Tallers de Comerç organitzats per l'Àrea de Promoció Econòmica on, entre les temàtiques tractades, es va impartir una formació d’aparadorisme.