La separació de Gerard Piqué i Shakira encara continua acaparant titulars, i no és per a menys, ja que no paren de passar coses en la vida de l’un i de l’altre. L’última ocurrència d’un grup de fans de l’artista ha sigut pintar les parets de les proximitats del domicili familiar a Barcelona amb missatges d’amor.

Aquesta situació vandàlica deixa molt a desitjar i ha de resultar extremadament incòmoda per a l’artista. Al costat de casa seva han aparegut coses com «t’estimo, dona bonica», «vinc per tu, amor meu» i «estic preparat per casar-me amb tu ara mateix i recolzar-te». Els missatges estan en anglès, així que molts assumeixen que es deu a l’actuació d’algun turista. No obstant, és un acte realment negatiu i reprotxable.

Mentrestant, l’exparella continua mirant de separar els seus camins, tot i que hi continua havent molts punts en comú que són innegociables. Com per exemple, els fills. De fet, recentment es veia Piqué anant a buscar els seus fills.