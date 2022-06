El presentador de 'Got Talent España', Santi Millán ha estat víctima d'una filtració a les xarxes socials. En les últimes hores, ha corregut com la pólvora un vídeo on apareixia mantenint relacions sexuals amb una dona rossa d'identitat desconeguda.

En el vídeo en qüestió, es veia al presentador gaudint enèrgicament amb una dona que, pels sons que produïa, semblava estar-ho gaudint-ho d'igual manera. El vídeo, que dura a penes 45 segons, s'ha acabat filtrant a les xarxes. Malgrat l'anecdòtic que pugui resultar aquest fet, cal recordar que filtrar qualsevol contingut íntim que sigui aliè és un delicte i pot portar conseqüències legals per a la persona responsable. Per aquest motiu, cal condemnar aquest tipus de filtracions que podrien afectar la vida personal de l'actor.