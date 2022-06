David Bisbal, Álex González, David Escudero, David de María, Alain Cornejo, Curi Gallardo, Javier Arpa i un fogós pilot d’avió sense nom... Fins a arribar al príncep blau: Miguel Sánchez Encinas. No és l’alineació de cap equip esportiu. Es tracta de la llista de parelles de la cantant Chenoa; ara, per fi, flamant noucasada.

Encertar a la primera en el terreny sentimental és pràcticament impossible. El mar, diuen, està ple de peixos, i el camí, ple de pedres amb què ensopegar. En el seu camí amorós, la cantant ha topat fins i tot amb tremendes cobres i grans moments històrics televisats fins a l’infinit, com aquell en el qual vestia de xandall i rebia els reporters al portal de casa seva, coberta de llàgrimes a causa del desamor amb Bisbal. I quan la cantant semblava estar condemnada a ser l’ex de Bisbal per sempre, va aparèixer Miguel.

El casament de Chenoa i Miguel Sánchez Encinas ha tingut lloc aquest divendres a Mallorca, a la finca de Comassema, situada en un dels llocs més agrestos i privilegiats de la serra de Tramuntana, a prop de Bunyola, a l’oest de l’illa. La parella s’ha casat després de tres anys de festeig, una pandèmia, dos ajornaments i una demanada de mà digna de conte de fades: al Jardí dels Tarongers, un dels llocs més romàntics i amb millors vistes de Roma.

Maraton man i uròleg

Del Miguel en sabem molt poc. L’acabat d’estrenar marit de Chenoa és un prestigiós uròleg i professor d’universitat, aficionat a les maratons, que està divorciat i té una filla del seu anterior matrimoni. Chenoa és bastant més popular i no només per la seva carrera musical. La seva vida sentimental va començar a ser d’interès nacional fa ja 20 anys, quan va néixer la seva història d’amor amb David Bisbal. ¡Ai, aquell ‘Escondidos’! He de confessar que sempre vaig tenir l’esperança que algun dia es reconciliessin.

Durant aquests 20 anys, la vida sentimental de Chenoa ha sigut objectiu de la premsa rosa. Vaig per ordre: Des de l’abandonament i la dolorosa ruptura de David Bisbal, la incomoditat de l’actor Álex González per ser conegut com «el nòvio de Chenoa», la breu i terrenal història amb el realitzador d’una de les seves gires, David Escudero, la col·laboració musical amb ‘afer’ inclòs amb David de María (per cert, una persona molt coneguda i molt pròxima a la parella em va comentar en aquell moment: «quins dos gossos verds s’han ajuntat»), les seves avorrides relacions amb els empresaris Alain Cornejo i Curi Gallardo, la seva discreta, però duradora, relació amb el guitarrista Javi Arpa... Prolífica com poques per a revistes del cor.

Toca ara esperar que arribi dimecres per veure les primeres imatges de la parella casant-se a la portada de la revista de la salutació. Sabem que l’artista ha pactat una exclusiva per la qual cobrarà una bona quantitat de diners i, per aquesta raó, ha blindat a consciència tots els detalls de l’enllaç. Cabell recollit en un monyo, cua de tres metres per al vestit dissenyat per Hannibal Laguna i entrada de la cantant del braç del seu pare amb ‘She’ d’Elvis Costello de fons. Per a més informació, continuïn atents a ‘Hola’.

Desconvocats molestos

La parella també va prohibir als seus convidats que portessin a sobre els seus telèfons mòbils durant la jornada. Una pràctica que s’està posant molt de moda en els casoris de les ‘celebrities’ i una mesura que no ha sigut del grat d’alguns d’ells. Molestos estan també els que van ser desconvocats de la cerimònia, ja que la parella va reduir, fa uns dies, la llista de convidats a la mínima expressió i ni els triunfitos supervivents a les retallades de la llista han pogut anar acompanyats de les seves parelles. Àngel Llàcer, Carlos Latre, Soraya Arnelas i Frank Blanco també han format part dels convocats a l’esdeveniment.

I és que no hi ha casori que es preï sense polèmica. Dimecres, tots els detalls a ‘Mamarazzis’.