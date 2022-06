Hi ha ’influencers’ que es mouen com un peix a l’aigua en les polèmiques i després hi ha ElXokas. L’‘streamer’ més popular de World of Warcraft a Espanya s’ha vist involucrat en una sèrie d’escàndols en aquest 2022 i el més recent no es queda enrere: «Si no vols ‘ciberbullying’, apaga la pantalla», ha assegurat. Aquestes paraules arriben dies després que fes un al·legat a favor de cuidar la salut mental de les persones a internet.

El ‘youtuber’ torna a la palestra per un clip en el qual comença a insultar un usuari que li suggereix que se sotmeti a una operació de la vista, ja que ElXokas porta ulleres i lents de contacte graduades. En lloc de respondre o, simplement, fer cas omís al comentari, es va encendre com un llumí: «Si em dius que la puta meuca de la teva nòvia es va operar, et diré que la puta meuca de la teva nòvia em sua la polla i el puto de tu també», va respondre. «No accepto ni crítiques ni consells», va afirmar uns minuts abans l’‘influencer’ i insults no van quedar allà. Davant una resposta de l’usuari que no era necessari aquesta violència, aquest s’escuda que és una cosa normal a internet: «Si no t’agrada el ‘ciberbullying’, apaga la pantalla», li contesta un fan. «És una definició molt brusca, però no ploris. Ets a internet, tens un nom anònim, no ets ningú. Si t’ha molestat, tanca’t el compte i ja està», ha continuat. Un usuari de Twitter va captar el moment i la xarxa social va criticar durament el comportament de l’‘streamer’: Aquí tenemos a @elxokas llamando puta zorra a la novia de un suscriptor y diciendo que "Si te hacen cyberbullying te jodes y apagas la pantalla del ordenador puto random"

Totalmente REFORMED pic.twitter.com/PPafw7fP6L — Juan Vivas (@wajaldert) 14 de junio de 2022