El bon temps ha costat d’arribar, però per fi estem notant com l’estiu truca a la nostra porta i amb força. Per això, és el moment de començar a preparar l’armari càpsula d’aquesta temporada, sense perdre l’aspiració sostenible i traient el màxim partit a la nostra butxaca. Per a això, Vinted ha comptat amb la ‘influencer’ i estilista catalana Gigi Vives (@gigi_vives), membre de la plataforma i experta a trobar tresors de segona mà, per analitzar quins productes seran les estrelles de l’estiu, com seran les tendències entorn d’aquests ‘must’ i els ‘tips’ per aconseguir un armari top de forma responsable.

Vinted observa com cada vegada més espanyols recorren a la segona mà, tant per trobar aquelles peces que tenen al cap, com per donar una segona vida a aquelles que durant tants anys han guardat amb zel. Entre les peces més desitjades ara destaca la compra de pantalons a la primavera, que ha pujat un 44% respecte a l’any passat, i la de faldilles, que ha augmentat un 41%.

Els essencials d’estiu que Gigi troba a la segona mà

La moda sempre torna, però n’hi ha algunes que mai van arribar a anar-se’n. I és que les tendències d’anys anteriors que continuen sent un ‘must’ per a la següent temporada són les que es poden trobar fàcilment a Vinted. El secret ens l’explica Gigi Vives, que es fixa en quines tendències d’anys anteriors pot trobar a la plataforma de segona mà.

«Buscar tendències d’altres anys a les plataformes de segona mà és la millor idea per trobar coses que en el seu moment no vas arribar a temps de comprar, no vèieu clara la tendència o no t’atrevies ni sabies com combinar-ho. També és una gran oportunitat per trobar peces úniques i diferents que ningú tindrà», assegura Gigi. «Ulleres micro o de lent groga, vestits ultra ajustats, camises blanques o amb llaçada, pantalons de punt, botes cowboy...», són alguns d’aquests articles.

Estampats o color ‘block’: tria el teu guanyador

Estampats o color ‘block’: tria el teu guanyadorAquest estiu totes les peces portaran un d’aquests patrons. Hi haurà molts ‘looks’ en els quals predominin, forts contrastos i tons en tota la seva gamma de saturació i color. Gigi aposta pels colors pastel i reconeix que els seus colors favorits per a l’estiu són el verd i el lila, on es poden combinar en un ‘look’ estil pijama o ‘looks’ de dues peces. També els blancs tenen un lloc especial al seu armari aquesta temporada.

Quant als estampats, triomfaran les peces amb estampats hippies, ètnics, ‘tie dye’, ‘patchwork’, etc. Però Gigi Vives ho té clar, l’animal print és la seva aposta guanyadora.

Els usuaris de Vinted s’han decantat pels colors fúcsia. Les vendes de colors fluor càlids comencen a pujar i entre les peces grogues, taronges i fúcsia, aquest és el color pel qual aquest estiu aposten els usuaris de la plataforma.

Mini bolsos

Definitivament, les motxilles o bolsos minis, en forma de lluna, o les famoses baguets són essencials per sortir al carrer durant els pròxims mesos. Ja s’ha vist a les passarel·les, i ara és el moment d’emportar-se’ls a l’armari. Però tranquil·litat, si tot no et cap en un, sempre se’n poden portar dos i seguir estant a l’última, com ens xiva Gigi: «Em sembla hiper ‘cool’ el moment de portar dos mini bolsos. Ho he vist molt en desfilades i m’encanta la idea», afirma l’estilista, que reconeix que en un és impossible que hi càpiga tot.

A Vinted, la compra de bolsos ha crescut un 70% abans de la temporada d’estiu, en comparació amb el mateix període de l’any passat, una tendència que continua demostrant que les compres de segona mà han arribat per quedar-se.

Però, ¿què passa amb aquests bolsos que creus que no tenen cabuda amb els teus ‘outfits’ i encara no vols donar-li una segona vida? Gigi Vives revela un truc per treure-li el millor partit als bolsos. «amb cadenes de bolsos em faig collarets o transformo bolsos en «ronyoneres» i me’l poso com si fossin un cinturó».

Festivals: la cita definitiva d’aquest estiu

Aquest estiu, tots els festivals tornen per fi a la seva activitat. Molta gent fa dos anys que té l’entrada comprada o ha descobert nous festivals per disfrutar un parell de dies de la música, dels amics i del bon temps. Tanmateix, aquests esdeveniments també tenen un ‘dress code’ per triomfar, estar còmoda i sobretot passar una bona estona. Per a l’estilista, hi ha tres ítems que no poden faltar en un total ‘look’ festivaler:

«Per a mi són les ‘sneakers’ 100%, després sempre uns texans o ‘shorts’, depenent del clima de la ciutat on s’organitzi el festival i samarretes ‘oversized’», conclou la ‘influencer’.