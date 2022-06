«Soc un privilegiat, la meva feina m’encanta»

Jordi Montero (Barcelona, 1960) pot dir, amb orgull, que ha dedicat tota una vida al món de l’educació i l’ensenyament. Un món pel qual ha lluitat aferrissadament, minut a minut, dia rere dia, per aconseguir grans fites.

L’embrió de la seva carrera com a professor el trobem quan era estudiant universitari. «Cursava Ciències Químiques, i quan estava a la Facultat, els últims anys, per guanyar alguns diners, feia classes de reforç. I vaig veure que m’agradava, que era engrescador i gratificant ensenyar i veure com aprenien els alumnes». Va ser aquest el detonant del que seria tota una vida: «Se’m va despertar la vocació, que es va convertir en professió».

I és que un cop va acabar els estudis, va començar a impartir classes en alguns centres de la zona de Barcelona i de Girona. Posteriorment, va arribar a l’Empordà. «Primer vaig estar a l’Institut Cap Norfeu de Roses, com a cap d’estudis. Era el moment en què es va aplicar la LOGSE, i es van obrir diversos instituts a la comarca, entre ells el de la Jonquera». Allà va presentar un projecte per dirigir el centre, i va ser escollit. Va estar vuit anys i mig en barracons, i després de temps de lluita, es va construir l’edifici actual. Aquell va ser un punt d’inflexió. «Em semblava que havia tocat sostre. I va sorgir la possibilitat d’anar a Vilafant, el 2008».

I com diu la dita, roda el món i torna al Born; a Vilafant, la història tornava a començar. «Era un moment molt engrescador. No hi havia res, i com deia el poeta ‘tot estava per fer i tot era possible’. Hi havia entusiasme i vitalitat a l’ambient per crear un projecte educatiu. El record és molt bo».

Molt ha plogut des d’aquell 2008, però després de catorze anys, l’edifici de l’Institut no ha estat construït. «Encara estem en barracons. El 2017 semblava que la construcció podia ser una realitat, però va ser desfavorable. El 2020 semblava que sí, i no sé si va ser per la Covid-19 o la burocràcia administrativa, però tampoc va poder ser», lamenta, tot fent un clam perquè les obres comencin com més aviat millor.

Aquesta negativa ha estat un dels detonants de la seva jubilació. «El 2020 vaig presentar el projecte de direcció 2020-2024, i pensava: en aquest període potser veus l’edifici de l’Institut, la qual cosa hauria estat molt gratificant i engrescadora. Però han passat els anys, i no es mou res». I sumant la difícil gestió de la pandèmia i les retallades d’ensenyament, «em va semblar que era un bon moment per jubilar-me».

Malgrat que ara es retira, assegura que continuarà lligat a l’Institut. «L’altre dia, de broma, em deien: ‘ara que tindràs temps lliure podràs liderar els actes reivindicatius’. Òbviament, la vinculació amb el centre continuarà». Afegeix: «Hi ha vincles emocionals amb la comunitat educativa».

Alhora, Montero assegura que en el seu temps lliure ara continuarà col·leccionant taules periòdiques, i és que en té més de cent d’arreu del món. Aquesta afició de col·leccionista li ve de quan estudiava Ciències Químiques, i la taula periòdica era una eina imprescindible. «Cada cop en tenia més, i se’m va ocórrer que quan fes algun viatge, en compraria una de record».

Així mateix, explica que també continuarà fent d’atleta, una altra de les cares del polifacètic director vilafantenc. «Havia fet cent mitges maratons, algunes maratons, marxes de fons... Els anys no perdonen, però encara surto a córrer. I serveix per alliberar-me».

Tanmateix, si quelcom té clar, és que tot i la seva jubilació mai oblidarà els moments viscuts, la història de tota una vida. «Em considero un privilegiat, la meva feina m’encanta i guardo molt bons records. Haver pogut crear i compartir, en equip, ha estat gratificant».