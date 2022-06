Britney Spears ja no és la mateixa que fa 13 anys. La cantant ha tornat al camí correcte tant a la seva vida personal com a la seva carrera professional. I, segons la seva opinió, això hauria de ser suficient perquè la justícia retirés al seu pare, James Speard, la tutela que exerceix sobre ella des del 2008.

Després d’anys de silenci, l’exnoia Disney va testificar aquest dimecres de manera virtual davant un tribunal de Los Angeles en el marc d’una nova audiència sobre la gestió de la seva vida i de les seves finances. Amb veu ferma i segura, el que li va atorgar encara més credibilitat, l’artista va expressar el seu desig que la tutela sota la qual es troba des de fa més d’una dècada acabi ja que la considera «abusiva».

«Senyoria, el meu pare i tots els involucrats en aquesta custòdia, inclosa la meva mànager, que va tenir un paper clau en el meu càstig, haurien d’estar a la presó», va dir taxativament. I va afegir: «Li he dit al món que estic bé i feliç. (...) Però estic traumatitzada. No soc feliç, no puc dormir», va explicar davant el jutge, segons va recollir el portal ‘TMZ’.

La cantant va denunciar que el seu pare l’obliga a treballar a preu fet, que no té disposició dels seus propis diners ni del seu passaport, i que fins i tot no li permet casar-se ni tenir més fills. Unes dures declaracions que han fet que milers de persones recolzin la lluita de l’artista a les xarxes. Rostres molt coneguts, com Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Mariah Carey, la seva exparella Justin Timberlake, Rose McGowan, Miley Cyrus, Paris Hilton i Cher, entre d’altres, s’han sumat al moviment de #FreeBritney (Alliberin a Britney), que va néixer el 2019 arran que els humoristes Tess Baker i Barbara Gray difonguessin la situació de la cantant, per demanar que aquesta recuperi la potestat en les decisions de la seva vida. Un moment que va coincidir quan la intèrpret va haver d’ingressar en una clínica de salut mental per l’estrès acumulat. I no és per a menys.

El 2008 i després de diverses sonores batzegades, un tribunal va determinar que Spears no podia prendre les seves pròpies decisions i, des d’aleshores, el seu pare controla fins al més mínim detall de la seva vida: fins i tot l’obliga a portar un diu perquè no pugui quedar-se embarassada de nou. Els seus seguidors creuen que, en comptes d’ajudar-la, el que fa el seu progenitor gràcies a aquesta estricta tutela és explotar-la, ja que en aquest temps l’artista ha tret quatre discos i ha protagonitzat diversos espectacles com el que va haver de cancel·lar fa dos anys.

Pancartes, samarretes i mascaretes amb la cara de Britney El moviment #FreeBritney, en el qual militen centenars de milers de fans incondicionals que creuen que és una ostatge, ja va aconseguir gran repercussió l’any passat, després de l’estrena del polèmic documental ‘Framing Britney’, una cinta elaborada pel ‘The New York Times’ que repassa els aspectes més crítics de la intèrpret de ‘Toxic’.

Ara, coincidint amb la seva declaració davant el tribunal, als carrers tornen a escoltar-se els crits a favor de la cantant. Així, a les portes dels jutjats es van concentrar dimecres nombrosos activistes amb pancartes, missatges, samarretes i mascaretes amb la cara de Britney, per mostrar-li el seu recolzament. «Estic enfadada, però alhora em sento feliç perquè ella va aconseguir parlar després de tants anys i el món va poder escoltar tot el que li estan fent», va afirmar una de les seves defensores. «No ens importa si torna a actuar o no, volem que sigui feliç i lliure», va reclamar un altre