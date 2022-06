No serà fàcil, ni per a la parella ni per a la premsa. Tot el que té a veure amb la separació de Shakira i Piqué està generant molt mal rotllo. La tensió entre ells es palpa en cada un dels moviments i Gerard Piqué ja ni tan sols trepitja la casa que fins ara compartia amb la cantant.

Es veia venir. La ruptura entre Shakira i Piqué està sent complicada. La setmana passada no van ser capaços ni de posar-se d’acord en el comunicat amb què anunciaven la separació. El futbolista volia que fos una mica més explicatiu, potser per deslliurar-se dels rumors d’infidelitat. Vaja, per ser més concretes, el que volia Piqué era llançar-lo fa setmanes, avançar-se a la premsa i a les especulacions i poder portar lliurement la seva vida, sense comentaris ni prejudicis.

Però a Shakira no li importava el que ell volgués. Per això el va enviar des de la seva agència de comunicació, el dia que ella va voler i amb el text que més li convenia. Evidentment, amb el consentiment de Piqué, però sense que li agradés. Des d’aleshores, la tensió entre tots dos ha anat ‘in crescendo’.

En el tema de les vacances tampoc s’han posat d’acord. Gerard ha anul·lat els seus plans i només viatjarà per motius laborals. La resta del temps el passarà a Barcelona. Quan els nens acabin l’escola, Shakira vol viatjar a Miami i passar allà les vacances escolars.

Aquest aspecte encara l’estan negociant. Tot és complicadíssim. Només en dues coses van a l’una: els fills són la seva prioritat i volen protegir-los de tota aquesta situació. I per aconseguir-ho denunciaran tot el que sigui denunciable. Els advocats no es perden ni un dels articles que es publiquen, ni cap dels programes en els quals es parla de l’assumpte. Nosaltres, tranquil·les, som periodistes, no kamikazes.

LA «C» DE LA DISCÒRDIA

Actualment, no hi ha proves gràfiques d’una nova relació de Gerard Piqué amb una noia. Sabem que en els últims mesos hi ha hagut algú important en la vida del blaugrana. I en sabem el nom, que comença per la lletra C, que té 22 anys, que és catalana, que ha treballat de cambrera a La Traviesa i, de manera esporàdica i puntual, com a hostessa d’esdeveniments per a Kosmos, l’empresa de Gerard Piqué. Però fins aquí podem llegir.

Totes aquestes Carles, Clàudies, Candeles, Clares, Conxites, Carolines, Carlotes, Cesarines, Cecílies, Constancianes, Caietanes, Clotildes, Cínties i més que ens esteu escrivint per sortir a la llum i guanyar quatre duros, avisades esteu que, si no és veritat, no us sortirà bé la jugada. No es pot mentir, cobrar per això i pensar que no passarà res. De totes aquestes, hi ha una Clàudia que ho està intentant per tots els mitjans.

Tots els programes i gairebé totes les revistes saben qui és. Ens ha escrit a nosaltres una amiga seva donant-nos una infinitat de dades. Però no és ella. Vaja, com a mínim, no és la noia a qui nosaltres ens referim.