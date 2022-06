María José Campanario ha donat a llum el seu tercer fill en un hospital de Jerez de la Frontera (Cadis). La dona de Jesulín de Ubrique va ingressar el mateix matí del dia del naixement del nadó després d’un embaràs que també ha estat marcat per la malaltia que arrossega l’odontòloga des de fa anys, segons avança Lecturas.

Aquest és el tercer fill de la parella, un nen del qual encara no se sap el nom. La flamant mare va fer el 28 de maig 43 anys. Va ser a finals de l’any passat quan María José Campanario i Jesulín de Ubrique van anunciar l’inimaginable: estaven esperant el seu tercer fill en comú, el quart del pare de l’Andrea, la filla de Belén Esteban. No l’estaven buscant, però ja se sap com funciona la natura. Et sorprèn quan menys t’ho esperes. Resumint, són coses que passen, ho van explicar ells en el seu moment.

Quan ho van anunciar, Jesulín i Campanario estaven en el tercer mes de gestació.