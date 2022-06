La model Juncal Rivero va ser aquest dissabte 4 de juny la "celebrity" convidada a la inauguració d'una nova clínica d'estètica a Figueres. La que va ser Miss Espanya el 1985 i Miss Europa des d'aquell any i fins al 1988, va passar la tarda al nou local obert a la capital altempordanesa.

Rivero ha compartit fotografies de la inauguració al seu Instagram, on ha explicat que la tarda d'ahir va ser "estupenda", i ha desitjat un gran èxit a les seves encarregades.

Des de les quatre de la tarda i fins ben entrat el vespre, diversos visitants van apropar-se al nou espai, situat a dalt de la Rambla, per gaudir de la nova obertura. A més de Rivero, hi va haver DJ, càtering i sessió de fotos per celebrar l'inici del projecte que pertany a un conjunt de clíniques d'estètica espanyoles, especialitzades en cirurgia i medicina d'expressió.

A les set de la tarda, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i el segon tinent d'alcalde, Jesús Quiroga, van ser-hi per acompanyar les dues emprenedores que han impulsat l'obertura de la clínica. "Aquesta és una important inversió per la ciutat de Figueres amb una molt bona projecció de negoci", ha volgut destacar Quiroga.