<strong>Ruby Barker</strong>, l’actriu que dona vida a Marina Thompson en la <strong>segona temporada de ‘Los Bridgerton</strong>’, acaba de ser donada d’alta d’una clínica de salut mental. Ella mateixa ha relatat a través de xarxes socials que es trobava ingressada en una clínica mèdica, lluitant contra alguns problemes de salut mental, i ara que surt del centre ha volgut aprofundir en la seva experiència.

«Sento que no he sigut completament honesta, així que això és per als meus seguidors. És hora de ser transparent. He estat lluitant des de <strong>‘Los Bridgerton</strong>’, aquesta és la veritat. Gràcies a tots per donar-me suport, el vostre amor em sosté», explica en un vídeo publicat en el seu Instagram.

La jove, de 25 anys, ha confessat que feia un llarg temps que lluitava contra alguns problemes psicològics, des del seu pas per la famosa sèrie de Netflix, i que al veure que la situació anava agreujant-se va buscar ajuda professional.

Afirma que se sentia «enfadada i frustrada, com si carregués amb un trauma generacional», i que el que necessitava era prendre’m un descans i poder parlar-ne, però que no ho sabia perquè encara hi ha molt desconeixement sobre la salut mental. «La gent no sap com parlar de salut mental i ho entenc, jo era d’aquestes persones», explica. Ara, l’actriu anima tothom que se senti com ella a prendre’s una pausa, i recorda que no s’ha de ser tan dur amb un mateix.

Sense entrar en detalls sobre el seu diagnòstic, ha compartit que ara que ha aconseguit l’alta s’enfocarà a cuidar-se del seu benestar emocional, i que s’allunyarà de l’actuació per un temps com a part de la seva curació.

Són diversos els casos de famosos intèrprets que s’han sincerat sobre els seus problemes de salut. Un dels més sonats i recents és el de Bruces Willis, que va anunciar que s’allunyaria del món del cine després de ser diagnosticat amb afàsia, un trastorn neurològic que afecta l’habilitat de les persones per expressar-se i entendre el llenguatge parlat o escrit, i que complicava enormement el seu treball en l’actuació.

Molt destacada és també la síndrome que pateix Brad Pitt, malalt de prosopagnòsia. Això li impedeix reconèixer el rostre de les persones amb qui està parlant. Ell sap que està interactuant amb algú, però li és impossible reconèixer el seu rostre i trobar connexions amb els seus records.