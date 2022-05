Víctor Bassons (Pont de Molins, 1986) és l’artífex de la telenovel·la empordanesa El Punt de Trobada de Sant Paula, que ha aconseguit la fita de celebrar deu anys d’emissions. Bassons, guionista i director de la sèrie, rememora que «va néixer com una websèrie de pressupost zero i sense cap mena de remuneració a actors ni a l’equip de producció, el que la converteix en una rara avis després d’haver enregistrat 140 capítols». Ara ha encetat nova temporada amb cares noves i noves històries. «Amb els rodatges a ple rendiment, els actors vinguts de Figueres, Vilafant, Vilamalla, Tona, Pont de Molins, Palamós o Sant Feliu de Guíxols, continuen gravant cada cap de setmana un nou capítol de «la primera sèrie amateur de tot l’Estat espanyol».

Quan va acabar la carrera de periodisme el 2005, Víctor Bassons, es va trobar que no era fàcil trobar feina: «La demanda era molt gran i l’oferta molt reduïda. Soc molt amant dels culebrons i de sèries com Gent del barri o Veïns, i em vaig posar a escriure una novel·la basada en el dia a dia de la gent que vivia en un poble que podria situar-se a qualsevol punt del país.». L’acció transcorre al poble imaginari de Santa Paula i totes les escenes es graven a Pont de Molins, amb el bar del poble com a punt de trobada. No va ser fins al 2011 que va treure la novel·la d’un calaix per crear una websèrie o una obra de teatre, «però va ser un fracàs», recorda, i fins a l’any següent no va reprendre el projecte: «S’hi van incorporar unes 30 persones. Vam començar a rodar per passar l’estona, ho penjàvem a internet, i no ens hem adonat i ja han passat deu anys». L’activitat només s’ha vist aturada per la pandèmia.

Al llarg de tots aquests anys, el director s’ha vist obligat a modificar trames per adaptar-se als actors que entraven i sortien de la sèrie. La mestressa del bar és la principal protagonista i s’ha mantingut des del principi. Persones amb problemes econòmics, problemes de parelles, venjances, gelosia, corrupció: «Totes aquelles coses que pots llegir en qualsevol diari o mirant el telenotícies ja et donen per escriure una escena».

La sèrie, a poc a poc, ha anat incrementant la seva presència televisiva i s’ha difós a través de Canal 10, on es va aturar per la pandèmia. A partir d’ara està negociant amb algunes cadenes perquè s’hi pugui emetre a partir d’aquest estiu. «De vegades penses que ja és hora de posar punt final, perquè ja no tenim res més a explicar, però hem creat com una petita família televisiva. Cada mes de setembre s’incorpora gent nova que dona aire fresc». Ara mateix són una trentena d’actors i actius els que formen part de l’elenc, «però en total hi han passat un centenar. Hem tingut aparicions destacades com la de la Isabel Rocatí, al principi de la sèrie, i pels deu anys tindrem un cameo que encara no es pot dir».

Víctor Bassons ha convertit la seva passió en la de moltes persones que cada cap de setmana es concentren en la sèrie per tirar-la endavant. Ha passat pel periodisme, col·laborant en mitjans locals, i es dedica a l’àmbit administratiu. Té altres projectes en ment, com escriure el capítol pilot d’una altra sèrie que tindria com a protagonista una família apoderada de la comarca. Però primer, diu que ha de trobar el temps: «Gravar i editar un capítol em pot estirar dues setmanes o tres i de moment no preveiem que acabi, perquè la sèrie es renova constantment». Bassons manté la il·lusió intacta i insta a tothom que vulgui viure l’experiència de ser actor de la sèrie: «En tenim d’amateurs, gent del carrer que ho proven i es queden amb nosaltres, sense tenir ni idea d’interpretació». Es mostra satisfet del resultat: «No conec cap websèrie que hagi arribat a la fita dels deu anys, fruit de l’esforç de tots els participants».