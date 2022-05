La cantant colombiana Shakira (Isabel Mebarak Ripoll) anirà finalment a judici per, presumptament, haver defraudat a l'Agència Tributària 14,5 milions d'euros entre els anys 2012 i 2014. L'Audiència de Barcelona ha avalat la decisió del jutge instructor d'Esplugues de Llobregat que donava per finalitzada la recerca i que va concloure que existien “indicis suficients” per a continuar el procés per la comissió de delictes contra la Hisenda Pública. El tribunal ha desestimat ara el recurs presentat per la defensa de l'artista, una oportunitat d'or que tenia per poder deslliurar-se de l'acusació.

A partir d'aquest moment, el rellotge torna a entrar en joc. La fiscalia haurà de presentar el seu escrit d'acusació, igual que l'Advocacia de l'Estat, que representa els interessos d'Hisenda. Després, l'assumpte passarà a la defensa, que plantejarà els seus arguments per aconseguir una absolució. En aquesta mena d'assumptes, és molt possible que abans que se celebri el judici (o fins i tot fins minuts abans que comenci) s'intenti arribar a un acord perquè es dicti una sentència de conformitat, que reduiria considerablement la pena. El problema és que la multa que es podria imposar a Shakira seria àmplia. Una dada a favor seu: ja ha dipositat l'import del deute amb Hisenda, és a dir els 14,5 milions i ha regularitzat la seva situació davant l'Agència Tributària. L'equip legal de Shakira sosté que la desestimació del recurs d'apel·lació “és simplement un pas més del procés que ara continua pel seu camí habitual”. Incideix que els seus advocats “continuaran defensant la seva innocència”, com ha fet fins ara, a través “de la presentació d'arguments jurídics de pes”, proves i informes pericials. Al seu entendre, “la conducta de Shakira en matèria tributària sempre ha estat irreprotxable en tots els països” en els quals ha hagut de pagar impostos i “ha confiat i seguit” els criteris dels experts. El debat sobre la seva residència a Espanya La fiscalia sosté en les seves querelles que Shakira va viure de "manera habitual" entre 2012 i 2014 a Espanya, primer en un habitatge a Barcelona i després en una casa a Esplugues de Llobregat, que va ser adquirida juntament amb la seva parella, Gerard Piqué, a través d'una societat. Les seves estades fora d'Espanya, segons l'acusació, durant en aquest temps van ser "per motius professionals", amb una durada molt curta, a excepció dels Estats Units, on va participar en el programa ‘La Voz'. L'acusació calcula que la major part del temps va estar a Espanya. En concret, 243 dies el 2012; 212 dies el 2013, i 244 el 2014. És a dir, se superen els 183 dies que fixa la llei per a considerar que una persona és resident habitual i, per tant, ha de pagar els seus impostos aquí. La defensa, en canvi, defensa tot el contrari: el que era esporàdic eren les seves estades a Espanya i, per tant, no va estar a Espanya aquests 183 dies. Aquí és on radica el debat jurídic, per la qual cosa el jutge acorda que ha de continuar el procés contra l'artista. En opinió de la fiscalia, la cantant, "coneixedora que vivia de manera habitual a Espanya", va fer servir un "entramat societari" a l'estranger entre 2012 i 2014 per ocultar a Hisenda els ingressos i el patrimoni. El "pla" va consistir en el fet que fossin unes empreses els qui figuressin com a titulars de les percepcions de les rendes i del patrimoni, en lloc de l'artista. La major part dels fons va viatjar a societats radicades en paradisos fiscals.