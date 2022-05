La model Kate Moss intervindrà com a testimoni en el judici que enfronta l’actor Johnny Depp amb la seva exdona, la també actriu Amber Heard, després que aquesta esmentés Moss davant el jurat popular. Segons la cadena de notícies CNN, Moss intervindrà dimecres al jutjat de Fairfaix (Virginia, EUA), on acudirà per petició dels advocats de Depp, amb qui va mantenir una relació romàntica entre 1994 i 1998.

Casualment va ser la mateixa Heard qui va donar peu que la model intervingués en el judici, quan al descriure un aldarull entre Depp i la seva germana va dir que «li va recordar» un rumor pel qual suposadament l’actor va empènyer per les escales Moss. «No ho vaig dubtar, no vaig esperar. Vaig pensar immediatament en Kate Moss i les escales, i li vaig donar un cop», va assegurar Heard després de reconèixer que va pegar l’actor per defensar la seva germana mentre tots dos discutien. Tals paraules van ser celebrades pels advocats de Depp dins del jutjat, ja que segons la premsa nord-americana Moss manté una bona relació amb l’actor i la simple menció de l’incident permetia incloure la model en la llista de testimonis.

No obstant, sembla que sí que hi va haver aldarulls durant l’idil·li de Moss i Depp. D’acord amb una crònica publicada pel diari ‘The New York Times’ el 1994, la policia novaiorquesa va detenir l’actor després que destrossés l’habitació d’un hotel on també s’allotjava la model, que mai es va presentar com a víctima de violència. Per la seva banda, la defensa de Heard va declinar aquest dilluns sol·licitar que Depp torni a declarar com a testimoni en el judici, que afronta la seva última setmana abans que el jurat popular es reuneixi per deliberar.

A més de Heard i Depp, les declaracions del qual es van allargar diversos dies, durant les quatre setmanes de judici hi han intervingut psicòlegs, policies, representants, empleats domèstics i fins i tot la terapeuta de la parella, que va insistir que l’abús era «mutu» per part de tots dos. La setmana passada, Whitney Henriquez, germana de Heard, va assegurar que va veure com Depp colpejava repetidament l’actriu a la cara durant una discussió a l’àtic de la llavors parella el març del 2015. És, de moment, l’única testimoni que afirma haver vist Depp pegar Heard.

L’11 d’abril va començar la batalla legal en la qual l’actor acusa la seva exdona de difamació per un article que ella va publicar al diari ‘The Washington Post’ el 2018, després del seu divorci, en el qual assegurava haver patit «abús domèstic» sense esmentar-lo. Depp demana 50 milions de dòlars com a compensació. Per la seva banda, Heard va respondre amb una contrademanda en què al·lega que Depp ha impulsat una campanya de difamació contra ella i li reclama 100 milions.

És la primera vegada que els dos famosos s’enfronten davant la justícia: en el judici celebrat el 2020 a Londres, i que Depp va perdre, l’actriu hi va acudir en qualitat de testimoni, ja que l’acusació era contra el diari britànic ‘The Sun’ per un article que qualificava l’actor d’«agressor de dones».